Куда «поплывет» курс доллара в 2021 году — прогнозы эксперта

Язык
Coinspot 05.01.2021
BTC/USD
32340.34
ETH/USD
1081.33
LTC/USD
153.64
НБУ 05.01.2021
USD/UAH
28.60
EUR/UAH
35.10
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Вечканова Елена
Доллар — один из ориентиров как внутренней, так и внешней политики в Украине. Президент инвестиционной группы "УНИВЕР" Тарас Козак рассказал "Комментариям", какие факторы могут повлиять на курс "зеленой" валюты в 2021 году.
Особого колебания доллара эксперт не прогнозирует. Фото: Getty Images
Первоначально все будет зависеть от суммы, составит дефицит бюджета (сегодня это минимум 240 млрд грн — ред.), и роста ВВП.
Эксперт считает, что базовый сценарий, который заложен в основе бюджета на 2021 год, вполне может стать реальностью. Это произойдет, если никаких "жестких" колебаний в разные стороны на политической арене не произойдет; следовательно, рост ВВП достигнет 3%, а курс доллара останется в районе 28-29 грн.
Специальный "пессимистический" сценарий включает в себя продолжение коронавирусной пандемии, введение дополнительных карантинных ограничений, а также внезапную потерю поддержки западными странами.
При этом всем колебания на украинском рынке валюты могут зависеть и от влияния других государств, в частности США, где в январе состоится инаугурация новоизбранного президента Джо Байдена, и от интенсивности военных действий на Донбассе и тому подобное.
Впрочем, есть и третий, "оптимистический", сценарий. Если Нацбанк не "включит станок", девальвации гривны не произойдет, а ВВП удастся вырасти до 5%, украинцы могут рассчитывать на курс в 27-28 грн за доллар.
Ранее "Комментарии" подробно объясняли, как коронавирусная пандемия влияет на валютный рынок по всему миру.
Кроме того, на портале можно узнать, что же такого сделал Дональд Трамп, чтобы в конце 2020 года доллар резко "обвалился".
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости