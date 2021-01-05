Куда «поплывет» курс доллара в 2021 году — прогнозы эксперта

Доллар — один из ориентиров как внутренней, так и внешней политики в Украине. Президент инвестиционной группы "УНИВЕР" Тарас Козак рассказал "Комментариям", какие факторы могут повлиять на курс "зеленой" валюты в 2021 году.

Особого колебания доллара эксперт не прогнозирует. Фото: Getty Images

Первоначально все будет зависеть от суммы, составит дефицит бюджета (сегодня это минимум 240 млрд грн — ред.), и роста ВВП.

Эксперт считает, что базовый сценарий, который заложен в основе бюджета на 2021 год, вполне может стать реальностью. Это произойдет, если никаких "жестких" колебаний в разные стороны на политической арене не произойдет; следовательно, рост ВВП достигнет 3%, а курс доллара останется в районе 28-29 грн.

Специальный "пессимистический" сценарий включает в себя продолжение коронавирусной пандемии, введение дополнительных карантинных ограничений, а также внезапную потерю поддержки западными странами.

"Если не смогут найти средства на рынке, может возникнуть вопрос о печатании денег Нацбанком. Если речь пойдет о сумме в 50-100 млрд грн в год, то курс "поплывет" — будет 30-32 грн за доллар", — утверждает Тарас Козак.

При этом всем колебания на украинском рынке валюты могут зависеть и от влияния других государств, в частности США, где в январе состоится инаугурация новоизбранного президента Джо Байдена, и от интенсивности военных действий на Донбассе и тому подобное.

Впрочем, есть и третий, "оптимистический", сценарий. Если Нацбанк не "включит станок", девальвации гривны не произойдет, а ВВП удастся вырасти до 5%, украинцы могут рассчитывать на курс в 27-28 грн за доллар.

Ранее "Комментарии" подробно объясняли, как коронавирусная пандемия влияет на валютный рынок по всему миру.

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