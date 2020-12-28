Трамп обвалил курс доллара: что происходит с валютами в конце 2020 года

Швейцарский франк упал до самого низкого уровня почти за семь месяцев по отношению к евро в понедельник. Это произошло на фоне новостей о торговой сделке по Brexit, которая оставалась в центре внимания. В то же время доллар упал после того, как президент США Дональд Трамп подписал законопроект о помощи из-за COVID-19, предотвратив закрытие правительства. Об этом пишет Reuters.



Доллар. Фото из открытых источников

Президент США Дональд Трамп подписал закон о пакете помощи и расходов на пандемию в размере 2,3 трлн долл., предотвратив частичное закрытие федерального правительства, которое должно было начаться во вторник, 29 декабря. В результате доллар упал на 0,3% по отношению к корзине валют, до 90,031 доллара – самого низкого уровня за неделю.

Швейцарский франк упал на 0,3% – до 1,08860 франка по отношению к евро, что является самым низким показателем с 8 июня.

Евро вырос на 0,1% – до 1,22370 долл., приблизившись к максимуму в 1,2273 доллара, достигнутому в этом месяце.

Повышение аппетита к риску также повредило государственным облигациям: доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на 2 базисных пункта и составила 0,95%. Базовая 10-летняя доходность Германии осталась неизменной на уровне -0,55%.

Тем временем британский фунт стерлингов прибавил 0,1% по отношению к доллару – теперь один фунт стоит 1,3551 долл., продолжая стремиться к отметке в 1,3625 долл. за фунт, которой валюта достигла в начале этого месяца впервые с мая 2018 года.

Брюссель пока не принял решения о том, предоставлять ли Британии доступ к финансовому рынку Европейского союза.

Мицуо Имаидзуми, главный валютный стратег Daiwa Securities в Токио, ожидает, что фунт и евро снизятся по отношению к доллару, достигнув 1,3 долл. и 1,15 долл. соответственно к концу лета.

Юань пополз вверх после того, как центральный банк Китая поднял свой официальный ориентир до самого высокого уровня за 30 месяцев, до 6,5280 против доллара.

Иена немного выросла по отношению к доллару, поднявшись на 0,1% до отметки 103,455.

Ранее "Комментарии" писали, что в третьем квартале текущего года доля доллара США в мировых резервах снизилась.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!