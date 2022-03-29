НБУ отреагировал на введение в оборот российского рубля на временно захваченных территориях Украины

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Козлова Альбіна
Ограничение оборота национальной валюты и введение в оборот российского рубля на временно оккупированных территориях – это нарушение международных норм права. Об этом сообщили в пресс-службе Нацбанка.
Национальный банк Украины, фото Википедия
НБУ подчеркнул, что такие действия россии и центрального банка рф недопустимы. В частности, известно о насаждении рубля на территориях Запорожской и Херсонской областей.
В соответствии с Конституцией Украины единая денежная единица Украины – это гривна, а выпуск и оборот на территории Украины других денежных единиц или денежных суррогатов как средств платежа запрещен. Банковская система продолжает обеспечивать оборот гривни на временно захваченных территориях.
НБУ отмечает, что любое ограничение обращения гривны неприемлемо, а центральный банк россии должен немедленно прекратить вводить оборот другие платежные средства на временно захваченной территории Украины.
Нацбанк обратился в офис Генерального прокурора Украины по поводу нарушений в финансовой сфере со стороны оккупантов. В заявлении говорится, что принудительное насаждение рубля должно учитываться при подготовке исков Украины к международным судам.
Как сообщал портал, озвучены прямые и косвенные потери Украины от боевых действий с 24 февраля. В аналитике Киевской школы экономики КSЕ Institute указаны общие потери экономики как прямые (разрушение, остановка производства и т.п.), так и косвенные от выезда беженцев, прекращение инвестирования, выплат социальной помощи и т.д. Прямые убытки инфраструктуры на 24 марта составляют $63 млрд или 1,8 трлн гривен.
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