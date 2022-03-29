НБУ отреагировал на введение в оборот российского рубля на временно захваченных территориях Украины

Ограничение оборота национальной валюты и введение в оборот российского рубля на временно оккупированных территориях – это нарушение международных норм права. Об этом сообщили в пресс-службе Нацбанка.



Национальный банк Украины, фото Википедия

НБУ подчеркнул, что такие действия россии и центрального банка рф недопустимы. В частности, известно о насаждении рубля на территориях Запорожской и Херсонской областей.