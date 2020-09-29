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Главная Новости Бизнес финансы НБУ установил курс валют: что будет с долларом и евро в последний день сентября
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НБУ установил курс валют: что будет с долларом и евро в последний день сентября

Курс доллара остается относительно стабильным

29 сентября 2020, 17:41
Автор:

Татьяна Веремеева

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к доллару на 30 сентября на уровне 28,30 грн за доллар, в то же время курс гривни к евро на среду установлен на уровне 33,13 грн за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

НБУ установил курс валют: что будет с долларом и евро в последний день сентября

Официальный курс доллара за последний банковский день упал на 1 копейку – сегодня он был на уровне 28,31 грн за доллар. В то же время официальный евро в течение последнего банковского дня подорожал на 9 копеек – по состоянию на 29 сентября курс был установлен на уровне 33,04 грн за евро.

Также Нацбанк установил курс банковских металлов на 30 сентября. Стоимость золота установлена на уровне 53 338,05 грн за унцию, что на 501,98 грн больше, чем днем ранее. Курс серебра установлен на уровне 675,08 грн за унцию – на 21,08 грн больше, чем на 29 сентября. Стоимость платины в среду будет на уровне 25 054,43 грн за унцию, что на 518,9 грн больше, чем сегодня.

Кроме того, курс Bitcoin по состоянию на вечер вторника составляет 10 807 долл.

Напомним, с 1 октября Национальный банк Украины сокращает банкнотно-монетный ряд гривни с 17 номиналов до 12.


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