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Главная Новости Бизнес финансы НБУ установил курс валют: доллар и евро продолжают дорожать
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НБУ установил курс валют: доллар и евро продолжают дорожать

Серебро и платина сегодня подешевели

сегодня, 16:44
Автор:

Татьяна Веремеева

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к доллару на 15 октября на уровне 28,32 грн за доллар, в то же время курс гривни к евро на четверг установлен на уровне 33,39 грн за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

НБУ установил курс валют: доллар и евро продолжают дорожать

Официальный курс доллара за последний банковский день вырос на 7 копеек – сегодня он был на уровне 28,25 грн за доллар. В то же время официальный евро в течение последнего банковского дня подорожал еще на 5 копеек – по состоянию на 13 октября курс был установлен на уровне 33,34 грн за евро.

Также Нацбанк установил курс банковских металлов на 15 октября. Стоимость золота установлена на уровне 54 415,06 грн за унцию, что на 85,21грн больше, чем днем ранее. Курс серебра установлен на уровне 706,24 грн за унцию – на 4,4 грн меньше, чем на 13 октября. Стоимость платины в четверг будет на уровне 24 841,41 грн за унцию, что на 197,99 грн меньше, чем сегодня.

Кроме того, курс Bitcoin по состоянию на вечер вторника составляет 11 443 долл.

Напомним, все более явным становится тот факт, что Украина до конца года не сможет получить очередной транш Международного валютного фонда (МВФ). При этом, ситуация в Национальном банке Украины (НБУ) и вокруг антикоррупционных органов, еще больше накаляет обстановку. "Комментарии" вместе с экспертами разбирались в происходящем в нашей стране, а также в том, какие шаги должна предпринять власть, чтобы изменить ситуацию в лучшую сторону.


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