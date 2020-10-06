НБУ установил курс валют: доллар немного подешевел

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к доллару на 7 октября на уровне 28,36 грн за доллар, в то же время курс гривни к евро на среду установлен на уровне 33,48 грн за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.



Официальный курс доллара за последний банковский день снизился на 4 копейки – сегодня он был на уровне 28,40 грн за доллар. В то же время официальный евро в течение последнего банковского дня подорожал на 8 копеек – по состоянию на 6 октября курс был установлен на уровне 33,40 грн за евро.

Также Нацбанк установил курс банковских металлов на 7 октября. Стоимость золота установлена на уровне 54 381,54 грн за унцию, что на 261,64 грн больше, чем днем ранее. Курс серебра установлен на уровне 691,68 грн за унцию – на 8,74 грн больше, чем на 6 октября. Стоимость платины в среду будет на уровне 25 159,91 грн за унцию, что на 69,75 грн меньше, чем сегодня.

Кроме того, курс Bitcoin по состоянию на вечер вторника составляет 10 723 долл.

Напомним, по итогам января-августа текущего года уровень производства сельскохозяйственной продукции в Украине сократился почти на 10%. Такие данные приводит Государственная служба статистики Украины. Ситуация обусловлена рядом факторов, включая накрывший весь мир коронакризис. Портал "Комментарии" разбирался в особенностях урожая этого года, а также – в грядущих ценах на сельхозпродукцию.

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