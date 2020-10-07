НБУ установил курс валют: доллар незначительно дешевеет

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к доллару на 8 октября на уровне 28,32 грн за доллар, в то же время курс гривни к евро на четверг установлен на уровне 33,33 грн за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.



Официальный курс доллара за последний банковский день снизился на 4 копейки – сегодня он был на уровне 28,36 грн за доллар. В то же время официальный евро в течение последнего банковского дня подешевел на 15 копеек – по состоянию на 7 октября курс был установлен на уровне 33,48 грн за евро.

Также Нацбанк установил курс банковских металлов на 8 октября. Стоимость золота установлена на уровне 53 462,4 грн за унцию, что на 919,14 грн меньше, чем днем ранее. Курс серебра установлен на уровне 669 грн за унцию – на 22,68 грн меньше, чем на 7 октября. Стоимость платины в четверг будет на уровне 24 457,49 грн за унцию, что на 702,42 грн меньше, чем сегодня.

Кроме того, курс Bitcoin по состоянию на вечер среды составляет 10 626 долл.

Напомним, Всемирный банк прогнозирует, что Украина введет новые карантинные ограничения на фоне "второй волны" коронавируса. Также экономисты рассказали о влиянии пандемии на экономику Украины.

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