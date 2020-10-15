НБУ установил курс валют: доллар продолжает дорожать

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к доллару на 16 октября на уровне 28,34 грн за доллар, в то же время курс гривни к евро на пятницу установлен на уровне 33,18 грн за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.



Официальный курс доллара за последний банковский день вырос на 2 копейки – сегодня он был на уровне 28,32 грн за доллар. В то же время официальный евро в течение последнего банковского дня подорожал еще на 5 копеек – по состоянию на 15 октября курс был установлен на уровне 33,39 грн за евро.

Также Нацбанк установил курс банковских металлов на 16 октября. Стоимость золота установлена на уровне 53 700,22грн за унцию, что на 714,84 грн меньше, чем днем ранее. Курс серебра установлен на уровне 672,47 грн за унцию – на 33,77 грн меньше, чем на 15 октября. Стоимость платины в пятницу будет на уровне 24 016,88 грн за унцию, что на 824,53 грн меньше, чем сегодня.

Кроме того, курс Bitcoin по состоянию на вечер четверга составляет 11 418,2 долл.

Напомним, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, таможенной и налоговой политики Даниил Гетманцев считает, что нет никаких предпосылок для роста курса доллара по соотношению к гривне.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!