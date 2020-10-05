НБУ установил курс валют: гривня теряет позиции

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к доллару на 6 октября на уровне 28,40 грн за доллар, в то же время курс гривни к евро на вторник установлен на уровне 33,40 грн за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайтерегулятора.



Официальный курс доллара за последний банковский день вырос на 6 копеек – сегодня он был на уровне 28,34 грн за доллар. В то же время официальный евро в течение последнего банковского дня подорожал на 17 копеек – по состоянию на 5 октября курс был установлен на уровне 33,23 грн за евро.

Также Нацбанк установил курс банковских металлов на 6 октября. Стоимость золота установлена на уровне 54 119,9 грн за унцию, что на 27,23 грн больше, чем днем ранее. Курс серебра установлен на уровне 682,94 грн за унцию – на 3,39 грн больше, чем на 5 октября. Стоимость платины во вторник будет на уровне 25 229,66 грн за унцию, что на 14 грн больше, чем сегодня.

Кроме того, курс Bitcoin по состоянию на вечер понедельника составляет 10 728 долл.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Украине существует вероятность того, что уже через 15 лет государство не сможет выплачивать пенсии.

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