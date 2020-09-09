НБУ установил курс валют на 10 сентября: доллар продолжает дорожать

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к доллару на 10 сентября на уровне 27,83 грн за доллар, в то же время курс гривни к евро на четверг установлен на уровне 32,77 грн за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.



Официальный курс доллара за последний банковский день вырос на 3 копейки – сегодня курс доллара был на уровне 27,80 грн за доллар. В то же время официальный евро в течение последнего банковского дня подешевел на 3 копейки – по состоянию на 9 сентября курс был установлен на уровне 32,80 грн за евро.

Также Нацбанк установил курс банковских металлов на 10 сентября. Стоимость золота установлена на уровне 53 706,95 грн за унцию, что на 343,99 грн больше, чем днем ранее. Курс серебра установлен на уровне 740,99 грн за унцию – на 2,87 грн больше, чем на 9 сентября. Стоимость платины в четверг будет на уровне 25 377,26 грн за унцию, что на 285,43 грн больше, чем сегодня.

Кроме того, курс Bitcoin по состоянию на вечер среды составляет 10 280 долл.

Напомним, Министерство финансов усовершенствовало процедуру проверки получателей соцпомощи. Для этого была создана специальная платформа для трехэтапной процедуры верификации подающего заявку на помощь от государства. Кроме того, бюджет на субсидии значительно урезали.

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