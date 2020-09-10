НБУ установил курс валют на 11 сентября: в Украине резко подорожал евро

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к доллару на 11 сентября на уровне 27,83 грн за доллар, в то же время курс гривни к евро на пятницу установлен на уровне 32,97 грн за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.



Официальный курс доллара за последний банковский день не изменился, вчера он также был на уровне 27,83 грн за доллар. В то же время официальный евро в течение последнего банковского дня подорожал сразу на 20 копеек – по состоянию на 10 сентября курс был установлен на уровне 32,77 грн за евро.

Также Нацбанк установил курс банковских металлов на 11 сентября. Стоимость золота установлена на уровне 54 345,39 грн за унцию, что на 638,44 грн больше, чем днем ранее. Курс серебра установлен на уровне 755,24 грн за унцию – на 14,25 грн больше, чем на 10 сентября. Стоимость платины в пятницу будет на уровне 25 788,48 грн за унцию, что на 411,22 грн больше, чем сегодня.

Кроме того, курс Bitcoin по состоянию на вечер четверга составляет 10 388 долл.

Напомним, в украинском Минфине заявили, что Украина выполняет все условия программы сотрудничества с МВФ Stand-By. Поэтому наша страна в нынешнем году получит все запланированные транши МВФ.

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