НБУ установил курс валют на 12 августа: гривня укрепляет позиции

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к доллару на 12 августа на уровне 27,60 грн за доллар, в то же время курс гривни к евро на среду установлен на уровне 32,56 грн за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.



Официальный курс доллара за последний банковский день остался на том же уровне, что и сегодня. В то же время официальный евро в течение последнего банковского дня подешевел еще на 10 копеек – по состоянию на 11 августа курс был установлен на уровне 32,46 грн за евро.

Также Нацбанк установил курс банковских металлов на 12 августа. Стоимость золота установлена на уровне 54 528,52 грн за унцию, что на 1544,23 грн меньше, чем днем ранее. Курс серебра установлен на уровне 764,61 грн за унцию – на 18,96 грн меньше, чем на 11 августа. Стоимость платины в среду будет на уровне 26759,49 грн за унцию, что на 470,53 грн меньше, чем сегодня.

Кроме того, курс Bitcoin по состоянию на вечер вторника составляет 11 675,6 долл.

Напомним, дефицит бюджета Украины составляет 7,5% или 1,4 млрд долларов, который она не может финансировать самостоятельно. Поэтому, по словам министра финансов Украины Сергея Марченко, нам следует искать внешнее финансирование. Так, он рассчитывает, что до конца года Украина получит кредитов на сумму более 8 млрд долларов. "Комментарии" узнали у экспертов, реально ли получение подобной суммы, чем будем расплачиваться и как долго мы еще сможем затыкать дыры в бюджете за счет заимствований.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!