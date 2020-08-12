НБУ установил курс валют на 13 августа: гривня укрепляет позиции

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к доллару на 13 августа на уровне 27,53 грн за доллар, в то же время курс гривни к евро на четверг установлен на уровне 32,40 грн за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.



Официальный курс доллара за последний банковский день подешевел на 7 копеек – сегодня курс доллара был на уровне 27,60 грн за доллар. В то же время официальный евро в течение последнего банковского дня подешевел еще на 16 копеек – по состоянию на 12 августа курс был установлен на уровне 32,56 грн за евро.

Также Нацбанк установил курс банковских металлов на 13 августа. Стоимость золота установлена на уровне 53 302,23 грн за унцию, что на 1226,29 грн меньше, чем днем ранее. Курс серебра установлен на уровне 696,71 грн за унцию – на 67,9 грн меньше, чем на 12 августа. Стоимость платины в четверг будет на уровне 25 672,41 грн за унцию, что на 1087,08 грн меньше, чем сегодня.

Кроме того, курс Bitcoin по состоянию на вечер среды составляет 11 493,1 долл.

Напомним, за год украинцы на 16% чаще стали рассчитываться безналичным методом.

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