Украинцы все больше отказываются от наличных: с карты на карту переводят в среднем по 1420 гривень

Украинцы стали реже снимать деньги с банковских карт и все больше использовать безналичные расчеты. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ).



Так, по данным регулятора, в течение первых шести месяцев 2020 года количество операций с использованием платежных карт составило 2,7 млн штук, а их сумма — 1,78 трлн грн. По данным НБУ, эти показатели выше на 16,6% и 7,0% соответственно по сравнению с этим же периодом 2019 года.

Согласно исследование 86,1% от общего количества операций с деньгами приходится на безналичный расчет. Всего жители нашей страны в период с января по июнь нынешнего года расплатились по безналу на 982,9 млрд грн.

Больше всего денег украинцы перечислили с карты на карту – 42,3% от всех операций с картами и в среднем за одну операцию переводили 1420 грн. Но вот карты чаще использовали карты для того, чтобы расплатиться за покупки в торговых сетях – 49,5%.

Кроме того, люди все больше используют бесконтактные способы оплаты. Так, на бесконтактные карты, смартфоны и другие NFC-устройства пришлось около 50% от общего количества безналичных расчетов.

Стоит отметить, что за год количество точек, которые принимают платежные карты за год выросло на 33,5% и сейчас количество платежных терминалов в торговых сетях составило 8500. А вот количество торговых POS-терминалов выросло только на 5,0%. Функция бесконтактной оплаты есть в 84,3% из них.

В Нацбанке также рассказали, что украинцы на 12% реже стали снимать деньги в банкоматах.

Напомним, НБУ внес изменения в Правила определения платежных признаков и обмена банкнот, разменных и оборотных монет национальной валюты Украины. Регулятор "определил, что принимать и передавать значительно изношенные банкноты для исследования в центральный банк могут не только уполномоченные банки, но и все остальные украинские банки".

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