Украинцы все больше отказываются от наличных: с карты на карту переводят в среднем по 1420 гривень

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Татьяна Веремеева
Украинцы стали реже снимать деньги с банковских карт и все больше использовать
безналичные расчеты. Об этом свидетельствуют
данные Национального банка Украины (НБУ).
Так, по данным регулятора, в течение первых шести месяцев 2020 года
количество операций с использованием платежных карт составило 2,7 млн штук, а
их сумма — 1,78 трлн грн. По данным НБУ, эти показатели выше на 16,6% и 7,0%
соответственно по сравнению с этим же периодом 2019 года.
Согласно исследование 86,1% от общего количества операций с деньгами
приходится на безналичный расчет. Всего жители нашей страны в период с января
по июнь нынешнего года расплатились по безналу на 982,9 млрд грн.
Больше всего денег украинцы перечислили с карты на карту – 42,3% от всех
операций с картами и в среднем за одну операцию переводили 1420 грн. Но вот
карты чаще использовали карты для того, чтобы расплатиться за покупки в
торговых сетях – 49,5%.
Кроме того, люди все больше используют бесконтактные способы оплаты. Так, на
бесконтактные карты, смартфоны и другие NFC-устройства пришлось около 50% от
общего количества безналичных расчетов.
Стоит отметить, что за год количество точек, которые принимают платежные
карты за год выросло на 33,5% и сейчас количество платежных терминалов в
торговых сетях составило 8500. А вот количество торговых POS-терминалов выросло
только на 5,0%. Функция бесконтактной оплаты есть в 84,3% из них.
В Нацбанке также рассказали, что украинцы на 12% реже стали снимать деньги
в банкоматах.
Напомним, НБУ внес изменения
в Правила определения платежных признаков и обмена банкнот, разменных и
оборотных монет национальной валюты Украины. Регулятор "определил, что
принимать и передавать значительно изношенные банкноты для исследования в
центральный банк могут не только уполномоченные банки, но и все остальные
украинские банки".
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