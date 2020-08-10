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Главная Новости Бизнес экономика В Украине все банки обязали принимать изношенные банкноты
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В Украине все банки обязали принимать изношенные банкноты

Сильно изношенные банкноты теперь можно будет поменять в любом банке

10 августа 2020, 12:00
Автор:

Наталья Шевченко
В Украине все банки обязали принимать изношенные банкноты

Гривна, Украина

Национальный банк Украины (НБУ) внес изменения в Правила определения платежных признаков и обмена банкнот, разменных и оборотных монет национальной валюты Украины. Постановление вступает в силу с 1 сентября 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отмечается в сообщении, регулятор "определил, что принимать и передавать значительно изношенные банкноты для исследования в центральный банк могут не только уполномоченные банки, но и все остальные украинские банки".

Кроме того, регулятор распространил на инкассаторские компании требования, которые раньше выполняли только банки. Они  касаются изъятия сомнительных банкнот для проведения исследований в НБУ, банкнот, окрашенных специальным раствором вследствие несанкционированного вмешательства в спецустройство для хранения ценностей, и передачи их в правоохранительные органы.

Также НБУ уточнил определение ряда признаков износа и повреждения банкнот.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект №3963 о повышении минимальной зарплаты с 1 сентября с нынешних 4723 грн до 5 тыс. грн. Законопроект может быть рассмотрен ВР во время внеочередной сессии в августе. "Комментарии" вместе с экспертами разбирались, насколько своевременно повышение минимальной заработной платы, а также, сможет ли это улучшить социально-экономическую обстановку в стране. 


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