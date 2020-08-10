В Украине все банки обязали принимать изношенные банкноты

Язык
BTC/USD
11900.62
ETH/USD
398.06
LTC/USD
59.10
USD/UAH
27.80
EUR/UAH
32.70
RUB/UAH
0.38
Наталья Шевченко
Гривна, Украина
Национальный банк Украины (НБУ) внес изменения в Правила определения платежных признаков и обмена банкнот, разменных и оборотных монет национальной валюты Украины. Постановление вступает в силу с 1 сентября 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Как отмечается в сообщении, регулятор "определил, что
принимать и передавать значительно изношенные банкноты для исследования в
центральный банк могут не только уполномоченные банки, но и все остальные
украинские банки".
Кроме того, регулятор распространил на инкассаторские компании требования, которые раньше выполняли только банки. Они касаются изъятия сомнительных банкнот для проведения исследований в НБУ, банкнот, окрашенных специальным раствором вследствие несанкционированного вмешательства в спецустройство для хранения ценностей, и передачи их в правоохранительные органы.
Также НБУ уточнил определение ряда признаков износа и повреждения банкнот.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости