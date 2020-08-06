Законопроект о повышении минимальной зарплаты: насколько своевременно решение для нашей страны

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект №3963 о повышении минимальной зарплаты с 1 сентября с нынешних 4723 грн до 5 тыс. грн. Законопроект может быть рассмотрен ВР во время внеочередной сессии в августе. "Комментарии" вместе с экспертами разбирались, насколько своевременно повышение минимальной заработной платы, а также, сможет ли это улучшить социально-экономическую обстановку в стране.



Повышение минималки и финансирование бюджета



Финансовый эксперт Павел Вернивский предполагает, что минималку повышают в связи с необходимостью увеличить финансирование бюджета. Ведь сейчас там – катастрофический недобор по доходам.

"Соответственно, хотят поднять минималку. Эту позволит повысить налогооблагаемую базу. Фактически выставляются определенные требования бизнесу, – говорит Павел Вернивский. – Подобные ситуативные меры фактически не меняют ситуацию в экономике в целом. Она сильно пострадала во время карантина. Многие бизнесы обанкротились, прошли большие сокращения".

При этом увольнения продолжаются, как и кризисные явления, которые не дают экономике восстановиться, отмечает финансовый эксперт.

"Напомню, что в начале июля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал, что до конца 2021 года минимальная зарплата вырастет до 6500 грн, в 2022 году она составит 6700 грн, а в 2023-м – 7200 грн. Так что, думаю, мы видим пробное повышение, чтобы посмотреть, какова будет реакция бизнеса, которому придется больше платить налогов", – говорит Павел Вернивский.

Две стороны законопроекта о повышении минимальной зарплаты



Экономист, кандидат наук по госуправлению, соорганизатор всеукраинского движения #saveФОП Сергей Доротич обращает внимание, что данное повышение, как медаль, имеет две стороны.

"Конечно, наша минимальная зарплата не соответствует существующим реалиям. И я бы приветствовал повышение минималки, если бы ее открепили от системы налогообложения, – говорит Сергей Доротич. – Но у нас налоговая модель выстроена таким образом, что повышение минимальной зарплаты увеличивает налоговый пресс на микробизнес и бизнес в целом. И это негатив".

К тому же, отмечает экономист, при повышении уровня доходов населения нужно внимательно отслеживать макрофинансовую ситуацию, чтобы не разогнать инфляцию.

"Практически все действия власти не просчитаны, носят более популистский характер (сейчас еще и влияет фактор приближающихся местных выборов) и не отвечают сегодняшним реалиям", – резюмирует эксперт.

Негатив от повышения минимальных зарплат



Координатор проекта ГУрУ (Громадський Уряд України) Павел Себастьянович считает, что повышение минимальной зарплаты – очень вредное занятие для Украины.

"Оно не подкреплено ростом экономики, а значит, будет идти в ногу с инфляцией, – поясняет эксперт. – Для бизнеса, который показывает реальные зарплаты, ничего не изменится. Кто экономил на налогах на фонд оплаты труда (ФОТ), тот оптимизирует затраты под новые правила. Для физлиц-предпринимателей вырастет ЕСВ".

Всё это плюс введение кассовых аппаратов подтолкнет к уходу в тень ещё какое-то количество предпринимателей, уверен Павел Себастьянович.

"В общем – грустно наблюдать, как власть судорожно пытается пополнить бюджет вместо того, чтобы запустить экономику", – говорит координатор проекта ГУрУ.

Ранее "Комментарии" писали, что осенью медики в Украине будут получать большую заработную плату – суммы выплат вырастут на 1-3 тыс. грн.

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