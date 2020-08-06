Законопроект о повышении минимальной зарплаты: насколько своевременно решение для нашей страны

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Татьяна Веремеева
Президент Украины Владимир
Зеленский внес в Верховную Раду законопроект №3963
о повышении минимальной зарплаты с 1 сентября с нынешних 4723 грн до 5 тыс.
грн. Законопроект может быть рассмотрен ВР во время внеочередной сессии в
августе. "Комментарии" вместе с экспертами разбирались, насколько своевременно
повышение минимальной заработной платы, а также, сможет ли это улучшить
социально-экономическую обстановку в стране.
Финансовый эксперт Павел Вернивский
предполагает, что минималку повышают в связи с необходимостью увеличить
финансирование бюджета. Ведь сейчас там – катастрофический недобор по доходам.
"Соответственно, хотят поднять
минималку. Эту позволит повысить налогооблагаемую базу. Фактически выставляются
определенные требования бизнесу, – говорит Павел Вернивский. – Подобные
ситуативные меры фактически не меняют ситуацию в экономике в целом. Она сильно
пострадала во время карантина. Многие бизнесы обанкротились, прошли большие
сокращения".
При этом увольнения продолжаются, как
и кризисные явления, которые не дают экономике восстановиться, отмечает
финансовый эксперт.
"Напомню, что в начале июля
премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал, что до конца 2021 года
минимальная зарплата вырастет до 6500 грн, в 2022 году она составит 6700 грн, а
в 2023-м – 7200 грн. Так что, думаю, мы видим пробное повышение, чтобы
посмотреть, какова будет реакция бизнеса, которому придется больше платить
налогов", – говорит Павел Вернивский.
Экономист, кандидат наук по
госуправлению, соорганизатор всеукраинского движения #saveФОП Сергей Доротич
обращает внимание, что данное повышение, как медаль, имеет две стороны.
"Конечно, наша минимальная зарплата
не соответствует существующим реалиям. И я бы приветствовал повышение
минималки, если бы ее открепили от системы налогообложения, – говорит Сергей
Доротич. – Но у нас налоговая модель выстроена таким образом, что повышение
минимальной зарплаты увеличивает налоговый пресс на микробизнес и бизнес в целом.
И это негатив".
К тому же, отмечает экономист, при
повышении уровня доходов населения нужно внимательно отслеживать
макрофинансовую ситуацию, чтобы не разогнать инфляцию.
"Практически все действия власти не
просчитаны, носят более популистский характер (сейчас еще и влияет фактор
приближающихся местных выборов) и не отвечают сегодняшним реалиям", –
резюмирует эксперт.
Координатор проекта ГУрУ (Громадський
Уряд України) Павел Себастьянович считает, что повышение минимальной зарплаты –
очень вредное занятие для Украины.
"Оно не подкреплено ростом экономики,
а значит, будет идти в ногу с инфляцией, – поясняет эксперт. – Для бизнеса,
который показывает реальные зарплаты, ничего не изменится. Кто экономил на
налогах на фонд оплаты труда (ФОТ), тот оптимизирует затраты под новые правила.
Для физлиц-предпринимателей вырастет ЕСВ".
Всё это плюс введение кассовых
аппаратов подтолкнет к уходу в тень ещё какое-то количество предпринимателей,
уверен Павел Себастьянович.
"В общем – грустно наблюдать, как
власть судорожно пытается пополнить бюджет вместо того, чтобы запустить
экономику", – говорит координатор проекта ГУрУ.
Ранее "Комментарии" писали, что осенью
медики в Украине будут получать большую заработную плату – суммы
выплат вырастут на 1-3 тыс. грн.
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