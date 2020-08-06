Зеленский намерен поднять минимальную зарплату в Украине еще до конца лета

Сегодня глава государства Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, предусматривающий повышение минимальной заработной платы в Украине до 5 тысяч гривен. Об этом сообщается на сайте парламента.

Документ назван Зеленским неотложным и может быть принят уже в текущем месяце.

Заместитель главы Офиса президента Юлия Кузнецов пояснила, что основным источником для финансирования такого роста минималки станет, в первую очередь, экономия на обслуживании государственного долга. Она добавила, что проект закона предлагает изменения в государственный бюджет.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что мировые цены на нефть продолжают расти после резкого падения запасов сырой нефти в США и ослабления доллара.

Нефть марки Brent завершила сессию ростом на 74 цента, или на 1,7% – до 45,17 долл. за баррель, в то время как нефть West Texas Intermediate поднялась на 49 центов, или на 1,2% – до 42,19 долл. за баррель. Оба контракта выросли более чем на 4% в начале сессии.



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