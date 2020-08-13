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НБУ установил курс валют на 14 августа

Курс гривни закончил банковский день разнонаправленно

сегодня, 16:33
Автор:

Татьяна Веремеева
НБУ установил курс валют на 14 августа

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к доллару на 14 августа на уровне 27,40 грн за доллар, в то же время курс гривни к евро на пятницу установлен на уровне 32,42 грн за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс доллара за последний банковский день снизился на 13 копеек – сегодня курс доллара был на уровне 27,53 грн за доллар. В то же время официальный евро в течение последнего банковского дня подорожал на 2 копейки – по состоянию на 13 августа курс был установлен на уровне 32,40 грн за евро.

Также Нацбанк установил курс банковских металлов на 14 августа. Стоимость золота установлена на уровне 52 722,33 грн за унцию, что на 579,9 грн меньше, чем днем ранее. Курс серебра установлен на уровне 715,77 грн за унцию – на 19,06 грн больше, чем на 13 августа. Стоимость платины в пятницу будет на уровне 25 848,49 грн за унцию, что на 176,08 грн больше, чем сегодня.

Кроме того, курс Bitcoin по состоянию на вечер четверга составляет 11 487 долл.

Напомним, за год украинцы на 16% чаще стали рассчитываться безналичным методом.


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