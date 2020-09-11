НБУ установил курс валют на 14 сентября: доллар и евро стремительно дорожают

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к доллару на 14 сентября на уровне 27,90 грн за доллар, в то же время курс гривни к евро на понедельник установлен на уровне 33,07 грн за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.



Официальный курс доллара за последний банковский день вырос на 7 копеек – вчера он был на уровне 27,83 грн за доллар. В то же время официальный евро в течение последнего банковского дня подорожал еще на 10 копеек – по состоянию на 11 сентября курс был установлен на уровне 32,97 грн за евро.

Также Нацбанк установил курс банковских металлов на 14 сентября. Стоимость золота установлена на уровне 54 240,97 грн за унцию, что на 104,42 грн меньше, чем днем ранее. Курс серебра установлен на уровне 746,8 грн за унцию – на 8,44 грн меньше, чем на 11 сентября. Стоимость платины в понедельник будет на уровне 26 134,77 грн за унцию, что на 346,29 грн больше, чем сегодня.

Кроме того, курс Bitcoin по состоянию на вечер пятницы составляет 10 311 долл.

Напомним, директор департамента коммуникаций МВФ Джерри Райс заявил, чтобы сотрудничество с Международным валютным фондом не остановилось, Украина должна сохранить независимость антикоррупционных органов. Если будет происходить давление на НАБУ, САП или ВАСК, финансовую поддержку МВФ может остановить.

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