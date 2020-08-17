НБУ установил курс валют на 18 августа: доллар продолжает дешеветь

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к доллару на 18 августа на уровне 27,31 грн за доллар, в то же время курс гривни к евро на вторник установлен на уровне 32,37 грн за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.



Официальный курс доллара за последний банковский день снизился на 4 копейки – сегодня курс доллара был на уровне 27,35 грн за доллар. В то же время официальный евро в течение последнего банковского дня подорожал на 6 копеек – по состоянию на 17 августа курс был установлен на уровне 32,31 грн за евро.

Также Нацбанк установил курс банковских металлов на 18 августа. Стоимость золота установлена на уровне 53 455,79 грн за унцию, что на 233,37 грн больше, чем днем ранее. Курс серебра установлен на уровне 743,14 грн за унцию – на 12,73 грн больше, чем на 17 августа. Стоимость платины во вторник будет на уровне 26 170,44 грн за унцию, что на 123,96 грн больше, чем сегодня.

Кроме того, курс Bitcoin по состоянию на вечер понедельника составляет 12 122 долл.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в третьем квартале экономика Украины начала восстанавливаться после ухудшения из-за коронакризиса.

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