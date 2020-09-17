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Главная Новости Бизнес финансы НБУ установил курс валют на 18 сентября: гривня укрепляется
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НБУ установил курс валют на 18 сентября: гривня укрепляется

Доллар, евро, а также ценные металлы в Украине подешевели

сегодня, 17:29
Автор:

Татьяна Веремеева

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к доллару на 18 сентября на уровне 28,11 грн за доллар, в то же время курс гривни к евро на пятницу установлен на уровне 33,17 грн за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

НБУ установил курс валют на 18 сентября: гривня укрепляется

Официальный курс доллара за последний банковский день снизился на 1 копейку – вчера он был на уровне 28,12 грн за доллар. В то же время официальный евро в течение последнего банковского дня подешевел на 22 копейки – по состоянию на 17 сентября курс был установлен на уровне 33,39 грн за евро.

Также Нацбанк установил курс банковских металлов на 18 сентября. Стоимость золота установлена на уровне 54 647,72 грн за унцию, что на 717,89 грн меньше, чем днем ранее. Курс серебра установлен на уровне 755,32 грн за унцию – на 15,19 грн меньше, чем на 17 сентября. Стоимость платины в пятницу будет на уровне 26 629,19 грн за унцию, что на 811,79 грн меньше, чем сегодня.

Кроме того, курс Bitcoin по состоянию на вечер четверга составляет 10 826 долл.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль развеял (по его словам) мифы о проекте госбюджета-2021. Первый – неподъемный дефицит, второй – неоправданное повышение минимальной зарплаты. "Комментарии" вместе с экспертами разбирались, насколько прав премьер и действительно ли это слабые места госбюджета.


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