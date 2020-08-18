НБУ установил курс валют на 19 августа: доллар активно дешевеет

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к доллару на 19 августа на уровне 27,23 грн за доллар, в то же время курс гривни к евро на среду установлен на уровне 32,50 грн за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.



Официальный курс доллара за последний банковский день снизился на 8 копеек – сегодня курс доллара был на уровне 27,31 грн за доллар. В то же время официальный евро в течение последнего банковского дня подорожал на 13 копеек – по состоянию на 18 августа курс был установлен на уровне 32,37 грн за евро.

Также Нацбанк установил курс банковских металлов на 19 августа. Стоимость золота установлена на уровне 54 766,82 грн за унцию, что на 1311,03 грн больше, чем днем ранее. Курс серебра установлен на уровне 772,04 грн за унцию – на 28,9 грн больше, чем на 17 августа. Стоимость платины в среду будет на уровне 26 441,13 грн за унцию, что на 270,69 грн больше, чем сегодня.

Кроме того, курс Bitcoin по состоянию на вечер вторника составляет 12 258,2 долл.

Напомним, подписанный на днях президентом Владимиром Зеленским закон о привлечении инвестиций должен открывать путь деньгам к зеленым проектам. Но, как это часто бывает в Украине, закон оставляет за собой множество вопросов, связанных с отечественными реалиями.

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