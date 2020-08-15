Закон о привлечении инвестиций: что не так с рынком зеленых облигаций

Подписанный Зеленским закон внедряет новые виды ценных бумаг, среди которых - зеленые облигации

В среду, 12 августа президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения привлечения инвестиций и внедрения новых финансовых инструментов" № 738-IX. Данный закон расширяет финансовый инструментарий и внедряет новые виды ценных бумаг, среди которых - зеленые облигации и финансовые правила для всех заинтересованных.



В целом - и сами бумаги, и правила следуют стандартным образцам и правилам финансовых рынков. Закон упрощает формы привлечения инвестиций как раз к зеленым проектам, которые в первую очередь отличаются своим целевым назначением. Но как раз ключевое слово – "зеленые" – остается не до конца разъясненным в украинском варианте закона. Эта особенность инвестирования преподнесена под общим определением "эко-проекты". Именно в этом и решили покопаться журналисты "Комментариев".

Зеленые облигации: что это такое

Идея адаптированного формата привлечения инвестиций под новый зеленый тренд в мире продвигалась уже давно. Имидж "безуглеродной" экономики и альтернативной энергетики почти автоматически воспринимается как позитивный. Но в целом в Украине мы наблюдаем успешное развитие парков солнечных батарей и ветряной энергетики на примерах больших корпораций. Их выгода – безальтернативна. Но только для них самих. Поэтому возникает вопрос – а что в новом законе для людей?

В этом плане опыт других стран индивидуален и адаптивен. Например – в одних странах зеленые облигации включают в себя и экологические проекты, и социальные, и даже облигации устойчивого развития. В других – все категории четко разделены и условия прописаны для каждой категории.

Для начала предлагаем разобраться в определениях. Под общим брендом зеленых (как альтернативных) облигаций принято понимать:

- Зеленые облигации (Green Bonds) – как инструменты для привлечения капитала под экологические проекты, такие как возобновляемые источники энергии, энергоэффективность, экологически чистый транспорт, зеленые здания и устойчивое управление водными ресурсами;

- Социальные облигации (Social Bonds) – отличаются привлечением капитала для проектов с положительными социальными результатами. Среди них - здравоохранение, образование и финансовые услуги, доступное жилье и базовая инфраструктура, такая как: санитария, транспорт и чистая питьевая вода.

Сергей Москвин, президент общественной организации "Украинское объединение рынков капитала" выделил ещё и третий формат облигаций - Sustainable Bonds облигации устойчивого развития – как некий гибрид зеленых и социальных облигаций.

И если чисто зеленые облигации больше направлены на некие глобальные проекты в масштабе бизнеса, госпредприятия или страны, то социальные облигации наиболее близки конкретным сообществам людей. Опыт зарубежных стран показывает, что социальные проекты с такими инвестициями улучшили условия жизни людей.

Например, проекты социального (доступного) жилья, прокладывание новых логистических направлений между отдаленными районами, социальный транспорт с бесплатным проездом, модернизация устаревших инженерных сетей. Последний пункт особенно актуален для Украины, ведь в платежках всегда закладывалась сумма на ремонт, но теперь она финансово переложена на принудительные ОСМД.

В социальные облигации входит и появления новых рабочих мест, посредством создания экологических и социальных предприятий – от производственных до продовольственных. Иными словами, это мог бы быть вклад в развитие украинского малого и среднего бизнеса, так как отдельной графой социальных облигаций выписана продовольственная безопасность.

Таких уточнений по каждому виду облигаций в разных странах очень много и, конечно, они дают надежду на то, что все проекты такого рода получат развитие в Украине. Но что же происходит в нашей стране на самом деле?

Зеленые облигации и удар об украинские реалии

На самом деле наш закон - это адаптация финансирования к изменению климата именно экологических проектов. Потому IFC (одно из подразделений группы Всемирного банка, является крупнейшим глобальным институтом развития, деятельность которого сфокусирована на поддержке частного сектора на формирующихся рынках (Frontier Markets). В 2019-м финансовом году предоставило более 19 млрд долларов долгосрочного финансирования развивающимся странам, усиливая способность частного сектора преодолеть бедность и повысить общее благосостояние, - ред) подписало договор с Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку для разработки и продвижения нового формата финансирования и введения рынка конкретно зеленых облигаций в Украине.

Конечно, акцент делается на зеленой энергетике, а не на починке канализационных труб или городских инженерных сетей с мусороперерабатывающими модифицированными предприятиями.

"Общественный союз "Украинское объединение рынков капитала" (UCMA) обращался к народным депутатам - членам Комитета по вопросам финансов - с предложением расширить понятие "зеленые" (green) облигации к понятию "устойчивые" или "социально-экологические" (sustainable) облигации (статья 22 проекта Закона 2284 "О рынках капитала и организованных товарных рынках"). Но депутаты почему-то эту инициативу не поддержали. Наверное, социальные проблемы их мало беспокоят", – резюмирует Сергей Москвин и приводит один из самых успешных примеров реализации социальных облигаций – французский регион Иль-де-Франс.

Там получают свое развитие проекты по всем вышеперечисленным направлениям, наиболее успешное из которых – строительство и ремонт (!) социального жилья для уязвимых слоев населения и людей с ограниченными возможностями. Здесь – и реконструкция жилого фонда, и внедрение модифицированного общественного транспорта как альтернативы автомобильным пробкам, и регулярные конкурсы для предприятий малого и среднего бизнеса на расширение в формате социальных и экологических проектов, и возможность получения финансирование через социальные облигации…

Можно было бы сделать большой обзор успешных мировых проектов социального инвестирования как части инвестирования зеленого, но это займет много пространства и не изменит сути. А суть такова, что социальные облигации потому так и называются, что направлены на улучшение жизни людей, а не на переход отдельных корпораций на безуглеродное производство и получение дополнительных плюсиков к корпоративному имиджу. Да, это составляющие части одного целого. Но ведь что более важно сегодня для украинцев – зеленая энергетика с её тарифами или ремонт жилого фонда?

Вот этого конкретного разделения и понятийного определения в нашем законе нет. Но это как раз и обнадеживает, так как подзаконные и нормативные акты ещё не прописаны и будут формироваться в течении года. А значит, могут быть уточнены, оговорены и конкретизированы под каждый отдельный проект, который не всегда обязан быть чисто "зеленым" и "энергоэффективным". А поскольку выпускать зеленые облигации могут муниципалитеты, государство и частники, то инициативная процедура ещё в творческом действии и многообразии.

Например, Государственное агентство энергоэффективности и энергосбережения Украины призывает к сотрудничеству мэров городов и всех других заинтересованных лиц готовить проекты и пилотные зеленые облигации. И это совсем не значит, что все они будут, грубо говоря, специализироваться на "утеплении домов".

В чем минус ситуации. Действительно, механизм социальных облигаций не запущен. И это отдельная, скорее даже политическая, а не экономическая тема. В Украине четко разделены виды облигаций на три вида: Ординарные (обычные), зеленые и инфраструктурные.

Первые не имеют отношения ни ко вторым, ни к третьим. Но вот третьи – формулируются как такие, что могут быть использованы для привлечения средств исключительно на финансирование строительства, реконструкцию объектов инфраструктуры, инфраструктурного проекта или отдельного его этапа.

Но ведь ничего не сказано о том, что такое строительство или реконструкция ни в коем случае не должны быть экологичными, или человекоцентричными, или не должны сохранять окружающую среду региона…

Плюс такой "неконкретики" в том, что такие проекты никогда "не ходят порознь". Туда, где появляется проект городского электротранспорта, подтягивается и создание заправочных электростанций с небольшой (или большой) инфраструктурой, заточенной под экологические и социальные тренды.

Кэтрин Тэпли, руководитель отдела устойчивого финансирования в Австралии, считает, что всегда получается очень выгодная сделка капиталов: "… и рынок зеленых облигаций может применяться к более широкому классу активов, например к активам социальной инфраструктуры".

"Зеленый камуфляж" и надежды на доработку закона

Представим себе, что под бренд электрозаправочного хаба для украинского коммунального или муниципального общественного электротранспорта прописывается и пакет инфраструктурных облигаций – например строительства зданий или ремонта коммуникаций. Это значит, что даже если на такой заправке будут продаваться сигареты, то фабрику сигарет там рядом точно не построят.

Все потому, что работает имиджевая конструкция, не допускающая взаимоисключающих составляющих. Значит, строить будут "зеленые" здания с использованием других позитивных бонусов Green Bonds.

"Да, не все зеленые облигации инфраструктурные, но если объявлена эмиссия инфраструктурных облигаций - они могут быть зелеными, - поясняет Сергей Москвин. - Обычно все они - регионального, областного или районного уровня. Тем более, что укрупнение районов будет способствовать выпуску именно на районном уровне".

Конечно, у нас есть бесценный опыт строительства и реконструкций украинских дорога, в ходе которых деньги из таких инвестиций просто воруются. Или когда небольшой участок важной трассы имеет идеальный вид только на участке одного поселка, где проживает местный депутат.

Как же отследить целевое использование как инфраструктурных, так и зеленых облигаций?

В мировой практике разработан механизм процедуры признания выпуска зелёных облигаций, который позволяет избежать нецелевого использования средств под названием greenwashing - "зеленый камуфляж". Когда эмитент заявляет о том, что выпустил "зеленые" облигации, которые, на самом деле, таковыми не являются.

Этот вид риска у нас в стране очень велик, но год до вступления в силу закона предусматривает совместную доработку всеми реально заинтересованными сторонами. И, в первую очередь, самими людьми, местными громадами, которые уже сейчас могут разрабатывать свои пилотные проекты.

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