НБУ установил курс валют на 2 сентября: гривня стремительно теряет позиции

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к доллару на 2 сентября на уровне 27,60 грн за доллар, в то же время курс гривни к евро на среду установлен на уровне 33,07 грн за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.



Официальный курс доллара за последний банковский день вырос на 4 копейки – сегодня курс доллара был на уровне 27,56 грн за доллар. В то же время официальный евро в течение последнего банковского дня подорожал на 18 копеек – по состоянию на 1 сентября курс был установлен на уровне 32,89 грн за евро.

Также Нацбанк установил курс банковских металлов на 2 сентября. Стоимость золота установлена на уровне 54 861,15 грн за унцию, что на 786,55 грн больше, чем днем ранее. Курс серебра установлен на уровне 792,27 грн за унцию – на 25,1 грн больше, чем на 1 сентября. Стоимость платины в среду будет на уровне 26 477,24 грн за унцию, что на 865,44 грн больше, чем сегодня.

Кроме того, курс Bitcoin по состоянию на вечер вторника составляет 11 910 долл.

Напомним, Пенсионный фонд Украины провел перерасчет пенсий для 1,6 млн человек в связи с принятием законопроекта о повышении минимальной заработной платы до 5 000 гривен.

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