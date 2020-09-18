НБУ установил курс валют на 21 сентября: гривня снова ослабла

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к доллару на 21 сентября на уровне 28,17 грн за доллар, в то же время курс гривни к евро на понедельник установлен на уровне 33,35 грн за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.



Официальный курс доллара за последний банковский день вырос на 6 копеек – вчера он был на уровне 28,11 грн за доллар. В то же время официальный евро в течение последнего банковского дня подорожал на 18 копеек – по состоянию на 18 сентября курс был установлен на уровне 33,17 грн за евро.

Также Нацбанк установил курс банковских металлов на 21 сентября. Стоимость золота установлена на уровне 54 884,86 грн за унцию, что на 237,14 грн больше, чем днем ранее. Курс серебра установлен на уровне 758,56 грн за унцию – на 3,24 грн больше, чем на 18 сентября. Стоимость платины в пятницу будет на уровне 26 402,61 грн за унцию, что на 226,58 грн меньше, чем сегодня.

Кроме того, курс Bitcoin по состоянию на вечер пятницы составляет 10 891 долл.

Напомним, очередная сумма транша от Международного валютного фонда прибудет в Украину до конца 2020 года.

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