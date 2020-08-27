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Главная Новости Бизнес финансы НБУ установил курс валют на 28 августа: доллар и евро в Украине резко подорожали
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НБУ установил курс валют на 28 августа: доллар и евро в Украине резко подорожали

В течение банковского дня доллар, евро, а также банковские металлы заметно подорожали

сегодня, 16:22
Автор:

Татьяна Веремеева

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к доллару на 28 августа на уровне 27,46 грн за доллар, в то же время курс гривни к евро на пятницу установлен на уровне 32,43 грн за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайтерегулятора.

Официальный курс доллара за последний банковский день вырос на 7 копеек – сегодня курс доллара был на уровне 27,39 грн за доллар. В то же время официальный евро в течение последнего банковского дня подорожал на 15 копеек – по состоянию на 27 августа курс был установлен на уровне 32,28 грн за евро.

НБУ установил курс валют на 28 августа: доллар и евро в Украине резко подорожали

Также Нацбанк установил курс банковских металлов на 28 августа. Стоимость золота установлена на уровне 53 278,61 грн за унцию, что на 961,22 грн больше, чем днем ранее. Курс серебра установлен на уровне 747,42 грн за унцию – на 28,06 грн больше, чем на 27 августа. Стоимость платины в пятницу будет на уровне 25 620,48 грн за унцию, что на 524,77 грн больше, чем сегодня.

Кроме того, курс Bitcoin по состоянию на вечер четверга составляет 11 402,2 долл.

Напомним, в Украине значительно выросла в цене гречка. Сейчас украинцам за килограмм гречки нужно платить по 30 грн. И если сравнить с ценами в прошлом году, то гречневые крупы подорожали на 144%. Кроме того, средняя закупочная цена на гречку, по сравнению с 2019 годом, увеличилась на 88%. Отметим, что в августе одну тонну этих зерновых закупали за 14, 4 тысячи грн.


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