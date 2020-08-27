В Украине взлетели цены на гречку: причина подорожания

В Украине значительно выросла в цене гречка. Об этом сообщают "Агроньюз", ссылаясь на данные Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Так, сейчас украинцам за килограмм гречки нужно платить по 30 грн. И если сравнить с ценами в прошлом году, то гречневые крупы подорожали на 144%. Кроме того, средняя закупочная цена на гречку, по сравнению с 2019 годом, увеличилась на 88%. Отметим, что в августе одну тонну этих зерновых закупали за 14, 4 тысячи грн.

Спровоцировано повышение цен на гречку ситуацией на рынке зерна. Сообщается, что в Украине агротрейдеры приостановили закупку пшеницы. Так, на начало недели мировые цены на пшеницу снижались под давлением увеличения предложений и низкого спроса со стороны импортеров, при этом проигнорировав уменьшение прогноза урожая в Аргентине.

Напомним, цена на огурцы в Украине подскочила вдвое. Эксперт назвала причину скачка, а также спрогнозировала цены на фрукты осенью.

Ранее сообщалось, какие продукты в Украине больше всего подорожали с начала года.

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