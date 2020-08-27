В Украине взлетели цены на гречку: причина подорожания

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Таисия Ерохина
В Украине значительно выросла в цене гречка. Об этом сообщают
"Агроньюз", ссылаясь на данные Министерства развития экономики, торговли и
сельского хозяйства Украины.
Так, сейчас украинцам за килограмм гречки нужно платить по 30 грн. И если
сравнить с ценами в прошлом году, то гречневые крупы подорожали на 144%. Кроме
того, средняя закупочная цена на гречку, по сравнению с 2019 годом, увеличилась
на 88%. Отметим, что в августе одну тонну этих зерновых закупали за 14, 4 тысячи
грн.
Спровоцировано повышение цен на гречку ситуацией на рынке зерна. Сообщается,
что в Украине агротрейдеры приостановили закупку пшеницы. Так, на начало недели
мировые цены на пшеницу снижались под давлением увеличения предложений и
низкого спроса со стороны импортеров, при этом проигнорировав уменьшение
прогноза урожая в Аргентине.
Напомним, цена
на огурцы в Украине подскочила вдвое. Эксперт назвала причину скачка, а также
спрогнозировала цены на фрукты осенью.
Ранее сообщалось, какие продукты
в Украине больше всего подорожали с начала года.
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