НБУ установил курс валют на 3 сентября: что будет с долларом и евро

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к доллару на 3 сентября на уровне 27,64 грн за доллар, в то же время курс гривни к евро на четверг установлен на уровне 32,80 грн за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.



Официальный курс доллара за последний банковский день вырос на 4 копейки – сегодня курс доллара был на уровне 27,60 грн за доллар. В то же время официальный евро в течение последнего банковского дня подешевел на 27 копеек – по состоянию на 1 сентября курс был установлен на уровне 33,07 грн за евро.

Также Нацбанк установил курс банковских металлов на 3 сентября. Стоимость золота установлена на уровне 54 342,7 грн за унцию, что на 518,45 грн меньше, чем днем ранее. Курс серебра установлен на уровне 769,11 грн за унцию – на 23,16 грн меньше, чем на 2 сентября. Стоимость платины в четверг будет на уровне 25 549,96 грн за унцию, что на 927,28 грн меньше, чем сегодня.

Кроме того, курс Bitcoin по состоянию на вечер среды составляет 11 458 долл.

Напомним, Министерство финансов первого сентября погасило вторую серию еврооблигаций, выпущенных в ходе реструктуризации в 2015 году со сроком погашения в этом году, на 1,69 миллиарда долларов, а также выплатило 400 миллионов долларов процентов.

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