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НБУ установил курс валют на 30 июля

Иностранные валюты и ценные металлы стремительно дорожают на фоне гривни, биткоин превысил отметку в 11 тыс. долларов

сегодня, 16:34
Автор:

Татьяна Веремеева
НБУ установил курс валют на 30 июля

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к доллару на 30 июля на уровне 27,67 грн за доллар, в то же время курс гривни к евро на четверг установлен на уровне 32,47 грн за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс доллара за последний банковский день подешевел на 1 копейку – по состоянию на сегодня курс гривни к доллару был установлен на уровне 27,68 грн за доллар. В то же время официальный евро в течение последнего банковского дня подорожал на 2 копейки – по состоянию на 29 июля курс был установлен на уровне 32,45 грн за евро.

Также Нацбанк установил курс банковских металлов на 30 июля. Стоимость золота установлена на уровне 54 117,81 грн за унцию, что на 662,03 грн больше, чем днем ранее. Курс серебра установлен на уровне 672,85 грн за унцию – на 17,05 грн больше, чем на 29 июля. Стоимость платины в четверг будет на уровне 26 150,37 грн за унцию, что на 345,64 грн больше, чем сегодня.

Кроме того, курс Bitcoin по состоянию на вечер среды составляет 11 127долл.

Напомним, обменный курс в течение 2021 года в среднем составит 29,1 гривни за доллар, на конец года – 28,8 гривны. Эти ожидания Минэкономики заложило в проект "Прогноза экономического и социального развития Украины на 2021 - 2023 годы". Соответствующий проект постановления содержится в повестке дня заседания Кабмина на 29 июля


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