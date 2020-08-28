НБУ установил курс валют на 31 августа: что будет с гривней в последний день лета

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к доллару на 31 августа на уровне 27,48 грн за доллар, в то же время курс гривни к евро на понедельник установлен на уровне 32,73 грн за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.



Официальный курс доллара за последний банковский день вырос на 2 копейки – сегодня курс доллара был на уровне 27,46 грн за доллар. В то же время официальный евро в течение последнего банковского дня подорожал на 30 копеек – по состоянию на 28 августа курс был установлен на уровне 32,43 грн за евро.

Также Нацбанк установил курс банковских металлов на 31 августа. Стоимость золота установлена на уровне 53 919,81 грн за унцию, что на 641,2 грн больше, чем днем ранее. Курс серебра установлен на уровне 758,77 грн за унцию – на 11,35 грн больше, чем на 28 августа. Стоимость платины в понедельник будет на уровне 25 900,98 грн за унцию, что на 280,5 грн больше, чем сегодня.

Кроме того, курс Bitcoin по состоянию на вечер пятницы составляет 11 454,8 долл.

Напомним, в Украине предлагается ввести доплаты пенсионерам 75-80-ти лет. Соответствующий проект постановления Кабинета министров подготовило Министерство социальной политики Украины. Проект отправили на согласование профсоюзов.

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