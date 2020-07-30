НБУ установил курс валют на 31 июля: доллар дорожает

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к доллару на 31 июля на уровне 27,69 грн за доллар, в то же время курс гривни к евро на пятницу установлен на уровне 32,55 грн за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.



Официальный курс доллара за последний банковский день подорожал на 2 копейки – по состоянию на сегодня курс гривни к доллару был установлен также на уровне 27,67 грн за доллар. В то же время официальный евро в течение последнего банковского дня подорожал на 8 копеек – по состоянию на 29 июля курс был установлен на уровне 32,47 грн за евро.

Также Нацбанк установил курс банковских металлов на 31 июля. Стоимость золота установлена на уровне 54 117,81 грн за унцию, что на 662,03 грн больше, чем днем ранее. Курс серебра установлен на уровне 672,85 грн за унцию – на 17,05 грн больше, чем на 30 июля. Стоимость платины в пятницу будет на уровне 26 150,37 грн за унцию, что на 345,64 грн больше, чем сегодня.

Кроме того, курс Bitcoin по состоянию на вечер четверга составляет 11 004долл.

Напомним, Кабинет министров Украины на заседании в среду одобрил прогноз экономического и социального развития Украины на 2021-2023 годы. Каких показателей реально достичь, какие смущают и при каких условиях реальность может оказаться лучше или хуже прогноза – на эти и многие другие вопросы ответили эксперты.

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