НБУ установил курс валют на 4 сентября

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к доллару на 4 сентября на уровне 27,69 грн за доллар, в то же время курс гривни к евро на пятницу установлен на уровне 32,73 грн за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.



Официальный курс доллара за последний банковский день вырос на 5 копеек – сегодня курс доллара был на уровне 27,64 грн за доллар. В то же время официальный евро в течение последнего банковского дня подешевел на 7 копеек – по состоянию на 3 сентября курс был установлен на уровне 32,80 грн за евро.

Также Нацбанк установил курс банковских металлов на 4 сентября. Стоимость золота установлена на уровне 53 567,58 грн за унцию, что на 748,05 грн меньше, чем днем ранее. Курс серебра установлен на уровне 769,11 грн за унцию – на 27,07 грн меньше, чем на 3 сентября. Стоимость платины в пятницу будет на уровне 25 017,25 грн за унцию, что на 532,71 грн меньше, чем сегодня.

Кроме того, курс Bitcoin по состоянию на вечер четверга составляет 10 872 долл.

Напомним, глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко сообщил, что в ближайшее время в страну приедет миссия МВФ.

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