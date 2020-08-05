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НБУ установил курс валют на 6 августа: евро обновляет рекорды

Пока доллар незначительно подешевел, официальные курсы евро и ценных металлов рекордно выросли

5 августа 2020, 16:51
Автор:

Татьяна Веремеева
НБУ установил курс валют на 6 августа: евро обновляет рекорды

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к доллару на 6 августа на уровне 27,70 грн за доллар, в то же время курс гривни к евро на среду установлен на уровне 32,90 грн за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс доллара за последний банковский день подешевел на 12 копеек – по состоянию на сегодня курс гривни к доллару был установлен на уровне 27,82 грн за доллар. В то же время официальный евро в течение последнего банковского дня подорожал еще на 18 копеек – по состоянию на 5 августа курс был установлен на уровне 32,72 грн за евро.

Также Нацбанк установил курс банковских металлов на 6 августа. Стоимость золота установлена на уровне 56 502,63 грн за унцию, что на 1539 грн больше, чем днем ранее. Курс серебра установлен на уровне 745,19 грн за унцию – на 68,32 грн больше, чем на 5 августа. Стоимость платины в четверг будет на уровне 26 536,24 грн за унцию, что на 1069,47 грн больше, чем сегодня.

Кроме того, курс Bitcoin по состоянию на вечер среды составляет 11 564 долл.

Напомним, эксперты оценили идею украинского правительства изменить правила индексации пенсий, в том числе, для военных, чернобыльцев, госслужащих, ученых и журналистов.


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