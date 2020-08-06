НБУ установил курс валют на 7 августа: доллар и евро дешевеют

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к доллару на 7 августа на уровне 27,68 грн за доллар, в то же время курс гривни к евро на пятницу установлен на уровне 32,80 грн за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.



Официальный курс доллара за последний банковский день снизился на 2 копейки – по состоянию на сегодня курс гривни к доллару был установлен на уровне 27,70 грн за доллар. В то же время официальный евро в течение последнего банковского дня подешевел на 10 копеек – по состоянию на 6 августа курс был установлен на уровне 32,90 грн за евро.

Также Нацбанк установил курс банковских металлов на 6 августа. Стоимость золота установлена на уровне 57 080,53 грн за унцию, что на 577,9 грн больше, чем днем ранее. Курс серебра установлен на уровне 783,33 грн за унцию – на 38,14 грн больше, чем на 6 августа. Стоимость платины в пятницу будет на уровне 27 355,45 грн за унцию, что на 819,21 грн больше, чем сегодня.

Кроме того, курс Bitcoin по состоянию на вечер четверга составляет 11 844,3 долл.

Напомним, эксперты оценили идею украинского правительства изменить правила индексации пенсий, в том числе, для военных, чернобыльцев, госслужащих, ученых и журналистов.

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