НБУ установил курс валют на 7 сентября: гривня теряет позиции на фоне доллара и евро

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к доллару на 7 сентября на уровне 27,73 грн за доллар, в то же время курс гривни к евро на понедельник установлен на уровне 32,86 грн за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.



Официальный курс доллара за последний банковский день вырос на 4 копейки – сегодня курс доллара был на уровне 27,69 грн за доллар. В то же время официальный евро в течение последнего банковского дня подорожал на 13 копеек – по состоянию на 4 сентября курс был установлен на уровне 32,73 грн за евро.

Также Нацбанк установил курс банковских металлов на 7 сентября. Стоимость золота установлена на уровне 53 778,86 грн за унцию, что на 211,28 грн больше, чем днем ранее. Курс серебра установлен на уровне 742,6 грн за унцию – на 26,51 грн меньше, чем на 4 сентября. Стоимость платины в понедельник будет на уровне 25 183,05 грн за унцию, что на 165,8 грн больше, чем сегодня.

Кроме того, курс Bitcoin по состоянию на вечер пятницы составляет 10 461 долл.

Напомним, курс гривни к доллару в 2021 году ощутимо не изменится. Американская валюта будет, как и сейчас, стоить около 28 гривень.

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