В Минэкономики рассказали, каким будет курс доллара в 2021 году

Курс гривны к доллару в 2021 году ощутимо не изменится. Американская валюта будет, как и сейчас, стоить около 28 гривен. Такой прогноз министерства экономического развития озвучил глава ведомства Игорь Петрашко в эфире программы "Право на власть".

В Минэкономики обновили экономический прогноз на следующий год. Катастрофических ударов по украинской валюте быть не должно. В ближайшее время колебания возможны, но незначительные, утверждает министр экономики.

Курс доллара. Фото: money24

"Нам пришлось скорректировать свой макропрогноз, потому что мы видим ту ситуацию, которая сложилась сейчас. Это 27,8 гривны за доллар. На следующий год, если меня не подводит память, цифры приблизительно такие же", - сказал Петрашко.

Уже к концу 2021 года доллар может немного подняться в цене - до 28,8 гривен. Но это также пока лишь прогнозы.

Макроэкономический прогноз в Министерстве экономразвития, в частности, делают для того, чтобы сформировать проект бюджета Украины на следующий год. К слову, по прогнозам Международного валютного фонда, курс доллара в Украине в следующем году может достичь 30 гривен за доллар.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что состояния самых богатых людей планеты всего за неделю выросли еще на 209 миллиардов долларов.

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