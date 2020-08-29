Богатейшие люди в мире за неделю стали богаче на 209 млрд долларов

Язык
BTC/USD
11516.97
ETH/USD
393.76
LTC/USD
57.07
USD/UAH
27.65
EUR/UAH
32.80
RUB/UAH
0.38
Татьяна Веремеева
Состояние основателя и генерального директора компании Amazon Джеффа Безоса
несколько дней назад превысило еще недавно непостижимую
сумму в 200 млрд долл. Предприниматель и изобретатель Илон Маск также
рекордно нарастил свое состояние, которое превысило
отметку в 100 млрд долл. Об этом сообщает Bloomberg.
Илон Маск теперь
является частью элитного клуба, состоящего всего из четырех человек с
двенадцатизначным капиталом. Соучредитель Facebook Inc. Марк Цукерберг, третий
по богатству человек в мире, присоединился к Джеффу Безосу и Биллу Гейтсу в
списке обладателей 12-значного состояния в начале этого месяца. Согласно индексу
миллиардеров Bloomberg, их общее состояние находится на уровне 540 млрд долл.
Эта неделя стала очень успешной для богатейших людей в мире. Это обусловлено
растущими рынками.
К пятнице 500 богатейших людей мира стали на 209 миллиардов долларов
богаче, чем неделю назад. В то же время, согласно индексу миллиардеров, их
состояние с начала года выросло на 15%, или на 871 млрд долл.
Состояние Илона Маска выросло на 76,1 млрд долл. в этом году, чему
способствовал рост стоимости акций Tesla, а также повышение оценки Space
Exploration Technologies Corp., или SpaceX.
В то же время, прибыль Маска уступает Безосу, чье состояние выросло на 84,9
млрд долл. в 2020 году, поскольку вызванные пандемией блокировки стимулируют
спрос на поставки Amazon. Состояние Безоса удвоилось с тех пор, как он достиг
отметки в 100 млрд долл. в конце 2017 года, даже после того, как уступил
четверть своей доли в Amazon бывшей жене Маккензи Скотт во время развода в прошлом
году.
Ранее "Комментарии" писали, что американский журнал Forbes назвал главных
неудачников среди миллиардеров в 2019 году, среди которых оказался самый
богатый бизнесмен планеты, основатель трансконтинентальной компании Amazon
Джефф Безос.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости