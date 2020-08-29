Богатейшие люди в мире за неделю стали богаче на 209 млрд долларов

Состояние основателя и генерального директора компании Amazon Джеффа Безоса несколько дней назад превысило еще недавно непостижимую сумму в 200 млрд долл. Предприниматель и изобретатель Илон Маск также рекордно нарастил свое состояние, которое превысило отметку в 100 млрд долл. Об этом сообщает Bloomberg.



Илон Маск теперь является частью элитного клуба, состоящего всего из четырех человек с двенадцатизначным капиталом. Соучредитель Facebook Inc. Марк Цукерберг, третий по богатству человек в мире, присоединился к Джеффу Безосу и Биллу Гейтсу в списке обладателей 12-значного состояния в начале этого месяца. Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, их общее состояние находится на уровне 540 млрд долл.

Эта неделя стала очень успешной для богатейших людей в мире. Это обусловлено растущими рынками.

К пятнице 500 богатейших людей мира стали на 209 миллиардов долларов богаче, чем неделю назад. В то же время, согласно индексу миллиардеров, их состояние с начала года выросло на 15%, или на 871 млрд долл.

Состояние Илона Маска выросло на 76,1 млрд долл. в этом году, чему способствовал рост стоимости акций Tesla, а также повышение оценки Space Exploration Technologies Corp., или SpaceX.

В то же время, прибыль Маска уступает Безосу, чье состояние выросло на 84,9 млрд долл. в 2020 году, поскольку вызванные пандемией блокировки стимулируют спрос на поставки Amazon. Состояние Безоса удвоилось с тех пор, как он достиг отметки в 100 млрд долл. в конце 2017 года, даже после того, как уступил четверть своей доли в Amazon бывшей жене Маккензи Скотт во время развода в прошлом году.

Ранее "Комментарии" писали, что американский журнал Forbes назвал главных неудачников среди миллиардеров в 2019 году, среди которых оказался самый богатый бизнесмен планеты, основатель трансконтинентальной компании Amazon Джефф Безос.

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