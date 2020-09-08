НБУ установил курс валют на 9 сентября: гривня теряет позиции

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к доллару на 9 сентября на уровне 27,80 грн за доллар, в то же время курс гривни к евро на среду установлен на уровне 32,80 грн за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайтерегулятора.



Официальный курс доллара за последний банковский день вырос на 5 копеек – сегодня курс доллара был на уровне 27,75 грн за доллар. В то же время официальный евро в течение последнего банковского дня подорожал на 1 копейку – по состоянию на 8 сентября курс был установлен на уровне 32,81 грн за евро.

Также Нацбанк установил курс банковских металлов на 9 сентября. Стоимость золота установлена на уровне 53 362,96 грн за унцию, что на 204,05 грн меньше, чем днем ранее. Курс серебра установлен на уровне 738,12 грн за унцию – на 5,69 грн меньше, чем на 8 сентября. Стоимость платины в среду будет на уровне 25 091,83 грн за унцию, что на 81,89 грн больше, чем сегодня.

Кроме того, курс Bitcoin по состоянию на вечер вторника составляет 10 063 долл.

Напомним, в Госстате посчитали, сколько денег и куда больше всего тратят украинцы.

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