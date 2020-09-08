НБУ установил курс валют на 9 сентября: гривня теряет позиции

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Татьяна Веремеева
Национальный банк Украины (НБУ) установил
официальный курс гривни к доллару на 9 сентября на уровне 27,80 грн
за доллар, в то же время курс гривни к евро на среду установлен на уровне 32,80
грн за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайтерегулятора.
Официальный курс доллара за последний
банковский день вырос на 5 копеек – сегодня курс доллара был на уровне 27,75 грн
за доллар. В то же время официальный евро в течение последнего банковского дня подорожал
на 1 копейку – по состоянию на 8 сентября курс был установлен
на уровне 32,81 грн за евро.
Также Нацбанк установил курс банковских
металлов на 9 сентября. Стоимость золота установлена на
уровне 53 362,96 грн за унцию, что на 204,05 грн меньше, чем днем ранее. Курс
серебра установлен на уровне 738,12 грн за унцию – на 5,69 грн меньше, чем на 8
сентября. Стоимость платины в среду будет на уровне 25
091,83 грн за унцию, что на 81,89 грн больше, чем сегодня.
Кроме того, курс Bitcoin по состоянию на
вечер вторника составляет 10 063 долл.
Напомним, в Госстате посчитали, сколько
денег и куда больше всего тратят украинцы.
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