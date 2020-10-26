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Главная Новости Бизнес финансы Нефть дешевеет на фоне роста заболеваемости COVID-19
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Нефть дешевеет на фоне роста заболеваемости COVID-19

Цены на нефть падают последние несколько недель из-за карантинных ограничений в Европе и Америке

сегодня, 11:30
Автор:

Татьяна Лозовенко

C понедельника снижаются цены на нефть на фоне длительных карантинных ограничений в Европе и США, сообщает Интерфакс-Украина.

Нефть дешевеет на фоне роста заболеваемости COVID-19

Фото: baku.ws

В Бельгии, Испании, Чехии и других странах ЕС вводят новые ограничительные меры для борьбы з коронавирусом, а показатели заболеваемости в США бьют все “рекорды”. 

Цена фьючерсов на нефть Brent за декабрь на бирже ICE Futures в Лондоне составила $41,02 за баррель к 07:20 утра, то есть на 1,8% ниже показателей прошлой сессии. В пятницу в ходе торгов стоимость контрактов уменьшилась на 1,6%.

Главный “сырьевой” аналитик Australia & New Zealand Banking Group Дэниел Хайнс заявил, что цены на нефть падают последние несколько недель из-за распространения в мире коронавируса. Он отметил, что Ливия нарастит объемы добычи нефти в ближайшие месяцы и это станет проблемой для ОПЕК.

Ранее "Комментарии" сообщали, что цены на нефть рекордно упали в сентябре. 






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