Цены на нефть рекордно снизились: названа причина

Фьючерсы на нефть резко упали во вторник. Нефть марки Brent опустилась ниже 40 долл. за баррель впервые с июня, а американская нефть WTI упала почти на 8% после того, как Саудовская Аравия снизила свои октябрьские отпускные цены, а новые случаи заражения COVID-19 стали активно фиксировать в разных странах мира. Об этом пишет Reuters.



Количество новых случаев заражение коронавирусом особенно активно растет в Индии, Великобритании, Испании и некоторых частях Соединенных Штатов. Новая волна заболеваемости может ослабить восстановление мировой экономики и подорвать спрос на топливо.

Американская нефть марки WTI подешевела на 3,01 долл., или 7,6% – до 36,76 долл., ранее достигнув минимумов, невиданных с 15 июня. Нефть марки Brent подешевела на 2,23 долл., или на 5,3% – до 39,78 долл. за баррель. Оба нефтяных бенчмарка находятся ниже торговых диапазонов, которые сохранялись с августа. Brent подешевела на пятый день и потеряла более 10% с конца августа.

Накануне, в понедельник, нефть упала после того, как государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Aramco снизила октябрьские официальные отпускные цены на свою арабскую легкую нефть, что стало признаком смягчения спроса.

Нефть восстановилась после исторического минимума, достигнутого в апреле, благодаря рекордному сокращению поставок Организацией стран-экспортеров нефти и ее союзников, известной как ОПЕК+. Представители организации собираются встретиться 17 сентября, чтобы снова просмотреть сокращения объемов добычи нефти.

Напомним, мировой спрос на нефть в 2020 году сокращается больше, чем прогнозировалось ранее. Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) ожидает, что на фоне сомнений касательно восстановления экономики в 2021 году, прогноз для рынка нефти тоже не утешительный.

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