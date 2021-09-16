Монеты, номинал которых 50 копеек и которые отчеканены в 1992-м году, могут стоить порядка 4 000 гривен. Дорогие разновидности копеек определяются при помощи аверса, реверса и ребер монет. Соответствующую информацию обнародовал профильный портал Monety.

Некоторые монеты готовы покупать за тысячи гривен: как отличить редкие 50 копеек - фото из открытых источников

Отмечается, что 50 копеек, имеющие выпуклый щит со вдавленным трезубцем, могут покупать от 2500 до 3700 гривен. Такие монеты были изготовлены с помощью английских штемпелей на Луганском монетной дворе. В результате ошибки в эскизах щит получил выпуклую форму и деформировался трезубец. В кругах "знатоков" такие монеты называют "англичанками".





50 копеек 1992 года можно продать и в пределах 2000 гривен. Как правило, такие копейки имеют узкий средний зуб трезубца, восемь насечек на ребре (гурте) и еще некоторые особенности.





Существуют и более дешевые разновидности 50 копеек, которые оценивают в районе 300 гривен. Монеты имеют пять ягод, изображенных в средней грозди, мелкую насечку на гурте, а также толстый средний зуб трезубца.





Наиболее дешевой разновидностью 50 копеек 1992 года являются монеты, у которых четыре ягоды в третьей грозди и ребра с мелкой насечкой. Стоимость описанной монеты, как правило, не превышает 50 гривен.





На портале отмечают, что монеты можно продавать на специализированных электронных аукционах либо же на популярных ресурсах для размещения объявлений.

Ранее интернет-издание "Комментарии" писало, что за монету номиналом 15 копеек в Украине готовы платить десятки тысяч: как выглядит редкая копейка, смотрите в материале нашего портала.





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