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Некоторые монеты готовы покупать за тысячи гривен: как отличить редкие 50 копеек (ФОТО)

Монеты можно продавать на специализированных электронных аукционах

сегодня, 18:42
Автор:

Елизавета Черных

Монеты, номинал которых 50 копеек и которые отчеканены в 1992-м году, могут стоить порядка 4 000 гривен. Дорогие разновидности копеек определяются при помощи аверса, реверса и ребер монет. Соответствующую информацию обнародовал профильный портал Monety. 

Некоторые монеты готовы покупать за тысячи гривен: как отличить редкие 50 копеек (ФОТО)

Некоторые монеты готовы покупать за тысячи гривен: как отличить редкие 50 копеек - фото из открытых источников

Отмечается, что 50 копеек, имеющие выпуклый щит со вдавленным трезубцем, могут покупать  от 2500 до 3700 гривен. Такие монеты были изготовлены с помощью английских штемпелей на Луганском монетной дворе. В результате ошибки в эскизах щит получил выпуклую форму и деформировался трезубец. В кругах "знатоков" такие монеты называют "англичанками". 

Некоторые монеты готовы покупать за тысячи гривен: как отличить редкие 50 копеек (ФОТО) - фото 2

50 копеек 1992 года можно продать и в пределах 2000 гривен. Как правило, такие копейки имеют узкий средний зуб трезубца, восемь насечек на ребре (гурте) и еще некоторые особенности. 

Некоторые монеты готовы покупать за тысячи гривен: как отличить редкие 50 копеек (ФОТО) - фото 3

Существуют и более дешевые разновидности 50 копеек, которые оценивают в районе 300 гривен. Монеты имеют пять ягод, изображенных в средней грозди, мелкую насечку на гурте, а также толстый средний зуб трезубца.  

Некоторые монеты готовы покупать за тысячи гривен: как отличить редкие 50 копеек (ФОТО) - фото 4

Наиболее дешевой разновидностью 50 копеек 1992 года являются монеты, у которых четыре ягоды в третьей грозди и ребра с мелкой насечкой. Стоимость описанной монеты, как правило, не превышает 50 гривен. 

Некоторые монеты готовы покупать за тысячи гривен: как отличить редкие 50 копеек (ФОТО) - фото 5

На портале отмечают, что монеты можно продавать на специализированных электронных аукционах либо же на популярных ресурсах для размещения объявлений. 

Ранее интернет-издание "Комментарии" писало, что за монету номиналом 15 копеек в Украине готовы платить десятки тысяч: как выглядит редкая копейка, смотрите в материале нашего портала. 



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Источник: https://monety.in.ua/obikhodnye-monety/316-50-kopeek-1992-g-ukraina
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