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За монету номиналом 15 копеек в Украине готовы платить десятки тысяч: как выглядит редкая копейка (ФОТО)

Если монета отчеканена с браком, то тогда цена на ее может подскочить вверх

сегодня, 12:05
Автор:

Елизавета Черных

Украинцы выставляют на продажу монеты номиналом в 15 копеек, которые оценивают о 20 тысяч гривен. Такие копейки должны были стать обиходными в 1992-м году, однако после изготовления экспериментальной партии, монеты вывели из монетного ряда. Об этом сообщает издание OBOZREVATEL. 

За монету номиналом 15 копеек в Украине готовы платить десятки тысяч: как выглядит редкая копейка (ФОТО)

За монету номиналом 15 копеек в Украине готовы платить десятки тысяч - фото из открытых источников

Отмечается, что на профильных аукционах по продаже монет, 15 копеек, у которых реверс не соответствует аверсу, продаются за 26 тысяч гривен. Автор объявления отмечает, что такая монета была изготовлена одной из первых, а на изображении листа имеется прорезь. 

За монету номиналом 15 копеек в Украине готовы платить десятки тысяч: как выглядит редкая копейка (ФОТО) - фото 2

15 копеек 1992 года, но уже без поворота на 180 градусов, предлагают за 20, 5 тысяч гривен. Если монета отчеканена с браком, то тогда цена на ее может подскочить вверх. 

За монету номиналом 15 копеек в Украине готовы платить десятки тысяч: как выглядит редкая копейка (ФОТО) - фото 3

Издание отмечает, что монету номиналом в 15 копеек хотели сделать обиходной вместе с 3-мя копейками. Однако вскоре в Нацбанке решили, что в таком случае монетный ряд будет перегружен. 

Напомним, что монету в 25 копеек, которая датирована 1992-м годом, можно продать за 10 тысяч гривен. Монета является дорогостоящей, поскольку имеет незначительный дефект в надписи "25 копійок". В общем, монеты номиналом в 25 копеек не представляют особой ценности. Их можно продавать дорого в случае наличия особенностей на реверсе или аверсе. Однако такая монета 1995-го года выпуска будет считаться редкой независимо от особенностей или дефектов на ней. 

Также издание "Комментарии" сообщало, что согласно данным портала, который специализируется на монетах, копейки номиналом 50, отчеканенные в 1992-м году, скупают за несколько тысяч гривен. Дорогой экземпляр отличает гурт, реверс и аверс. Такие монеты могут стоить порядка 4000 гривен. 



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Источник: https://news.obozrevatel.com/economics/fea/v-ukraine-za-nekotoruyu-meloch-gotovyi-zaplatit-desyatki-tyisyach-griven-kak-uznat-tsennuyu-kopejku.htm
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