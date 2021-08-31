За монету номиналом 15 копеек в Украине готовы платить десятки тысяч: как выглядит редкая копейка (ФОТО)

Украинцы выставляют на продажу монеты номиналом в 15 копеек, которые оценивают о 20 тысяч гривен. Такие копейки должны были стать обиходными в 1992-м году, однако после изготовления экспериментальной партии, монеты вывели из монетного ряда. Об этом сообщает издание OBOZREVATEL.

За монету номиналом 15 копеек в Украине готовы платить десятки тысяч - фото из открытых источников

Отмечается, что на профильных аукционах по продаже монет, 15 копеек, у которых реверс не соответствует аверсу, продаются за 26 тысяч гривен. Автор объявления отмечает, что такая монета была изготовлена одной из первых, а на изображении листа имеется прорезь.





15 копеек 1992 года, но уже без поворота на 180 градусов, предлагают за 20, 5 тысяч гривен. Если монета отчеканена с браком, то тогда цена на ее может подскочить вверх.





Издание отмечает, что монету номиналом в 15 копеек хотели сделать обиходной вместе с 3-мя копейками. Однако вскоре в Нацбанке решили, что в таком случае монетный ряд будет перегружен.

Напомним, что монету в 25 копеек, которая датирована 1992-м годом, можно продать за 10 тысяч гривен. Монета является дорогостоящей, поскольку имеет незначительный дефект в надписи "25 копійок". В общем, монеты номиналом в 25 копеек не представляют особой ценности. Их можно продавать дорого в случае наличия особенностей на реверсе или аверсе. Однако такая монета 1995-го года выпуска будет считаться редкой независимо от особенностей или дефектов на ней.

Также издание "Комментарии" сообщало, что согласно данным портала, который специализируется на монетах, копейки номиналом 50, отчеканенные в 1992-м году, скупают за несколько тысяч гривен. Дорогой экземпляр отличает гурт, реверс и аверс. Такие монеты могут стоить порядка 4000 гривен.





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