Новые налоги от правительства: что это даст бюджету и украинцам

Многим в Украине показалось странным решение власти относительно новых налогов, в частности, по налогу на покупку физическими лицами валюты, который скрыли за так называемым военным сбором. Уместны ли новые решения власти о введении новых налогов и повлияет ли это в результате на экономическую ситуацию в стране издание "Комментарии" поговорило с экспертами.

Доллары. Фото из открытых источников

Новые налоги могут привести к увеличению инфляции, контрабанде и уменьшению ВВП

Координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Олег Гетман считает, что налог на покупку физическими лицами валюты попросту приведет к тому, что у нас лучше начнет развиваться черный рынок.

"Можно зайти на сайт "Минфина" и увидеть сотни предложений обмена без 10%. То есть, будет наличный белый белый рынок, который уменьшится и будет огромный наличный черный рынок, он увеличится. Я не вижу перспектив ни у предложения Минфина на безналичную валюту, ни на импорт весь обложить дополнительным сбором. Это все, по нашему общему с экономистами мнению, увеличит инфляцию, уменьшат ВВП, увеличит контрабанду. Так что мы не поддерживаем идею Министерства финансов", – отметил эксперт.

Три цели, анонсированные этим законом, не могут одновременно быть выполнены

Аудитор, налоговый консультант Елена Макеева тоже выступает против новых налогов.

Свое мнение специалист объясняет тем, что, во-первых, у нас уже есть налоговая система, которой можно оперировать. Во-вторых, нет ничего временного и неизменного. В свое время военный сбор был временным, упрощенная система тоже была временной, а теперь может остаться на годы.

"Я общалась с людьми, которые поддерживают или не поддерживают эту идею (Ред. новых налогов). У каждого есть своя точка зрения. Ну, и наверное потому, что там поставлены три цели, которые одновременно выполнить невозможно. Первое – это стабилизация ситуации на валютном рынке и уменьшение дефицита валюты. Вторая цель – уменьшить фискальный разрыв и соответственно увеличить налоговые поступления. И третья цель – это поддержка конкурентоспособности отечественного производителя", – отметила Елена Макеева.

По ее мнению, все эти три цели одновременно невозможно добиться в одной идее 10% на покупку валюты.

"Кто-то не получит часть своего пирога, на который он рассчитывал. Конечно, национальный производитель видит что-то свое и считает, что 10% дополнительно к стоимости повлияет на экономическое поведение покупателя. Я доказывала, что на меня не повлияет 10% стоимости, буду ли я покупать украинское пиво или иностранное пиво. Это, например. На человека, который придет в аптеку покупать лекарства иностранного производства, потому что он их принимал всю жизнь, потому что они ей подходят и 10% для бабушки может повлиять и он перейдет на другие лекарства, которые гипотетически ей могут подходить и он будет принимать решения через это. Поэтому мне кажется, что эти три цели, анонсированные этим законом, не могут одновременно быть выполнены", – отметила эксперт.

Елена Макеева призналась, что не видела экономических расчетов новых налогов, однако, если это позволит привлечь в бюджет копейки, то глупо придумывать новые налоги.

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