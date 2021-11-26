Новый штамм COVID испугал мировые фондовые рынки

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Карина Ожерельева
Индекс FTSE 100 испытал наибольшее падение с марта 2020 года, поскольку инвесторы озабочены новым штаммом вируса Covid в Южной Африке. Об этом сообщает Quartz.
Авиакомпании стремительно теряют рыночную стоимость - Quartz
Великобритания объявила в четверг, что прекращает все прямые рейсы из Южной Африки, Намибии, Зимбабве, Ботсваны, Зимбабве, Лесото и Эсватини из-за всплеска случаев, идентифицированных с новой мутацией. В стране индекс FTSE 100 снизился на 259 пунктов или на 3,5%, до самого низкого уровня в пятницу утром. Крах в Лондоне вызвали авиакомпании и Rolls-Royce, производящие двигатели для самолетов.
Владелец British Airways IAG и круизная компания Carnival потеряли более 10% своей рыночной стоимости. Не отставали EasyJet, Tui и Wizz Air.
Беспокойство по поводу того, что офисные работники могут вернуться к работе из дома и отказаться от сэндвичей в супермаркетах во время обеда, поразило Greencore Group, производящую эти сэндвичи для супермаркетов. Поэтому генеральный директор Greencore объявил о планах уйти в отставку, что также может повлиять на акции.
"Заголовки, которые называют такую ситуацию "худшим вариантом", вызвали у инвесторов панику и сброс акций, связанных с туризмом, из-за страха, что мы снова увидим жесткие ограничения на путешествия.
В Германии, Франции и Азии некоторые из основных рынков также упали более чем на 2%.
Как сообщали ранее "Комментарии", в ЮАР обнаружен новый штамм COVID, который еще опаснее предыдущих.
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