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Новый штамм COVID испугал мировые фондовые рынки

Штамм коронавируса, появившийся в Южной Африке, вызвал резкое падение FTSE 100

сегодня, 18:16
Автор:

Карина Ожерельева
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Индекс FTSE 100 испытал наибольшее падение с марта 2020 года, поскольку инвесторы озабочены новым штаммом вируса Covid в Южной Африке. Об этом сообщает Quartz.

Новый штамм COVID испугал мировые фондовые рынки

Авиакомпании стремительно теряют рыночную стоимость - Quartz

Великобритания объявила в четверг, что прекращает все прямые рейсы из Южной Африки, Намибии, Зимбабве, Ботсваны, Зимбабве, Лесото и Эсватини из-за всплеска случаев, идентифицированных с новой мутацией. В стране индекс FTSE 100 снизился на 259 пунктов или на 3,5%, до самого низкого уровня в пятницу утром. Крах в Лондоне вызвали авиакомпании и Rolls-Royce, производящие двигатели для самолетов.

Владелец British Airways IAG и круизная компания Carnival потеряли более 10% своей рыночной стоимости. Не отставали EasyJet, Tui и Wizz Air.

Беспокойство по поводу того, что офисные работники могут вернуться к работе из дома и отказаться от сэндвичей в супермаркетах во время обеда, поразило Greencore Group, производящую эти сэндвичи для супермаркетов. Поэтому генеральный директор Greencore объявил о планах уйти в отставку, что также может повлиять на акции.

"Забудьте о черной пятнице. Сегодняшний день был переименован в "Красную пятницу" после цвета экранов цен на акции, поскольку акции во всем мире падают из-за опасений нового штамма Covid", — сказал Расс Молд, инвестиционный директор AJ Bell.

"Заголовки, которые называют такую ситуацию "худшим вариантом", вызвали у инвесторов панику и сброс акций, связанных с туризмом, из-за страха, что мы снова увидим жесткие ограничения на путешествия.

В Германии, Франции и Азии некоторые из основных рынков также упали более чем на 2%.

Как сообщали ранее "Комментарии", в ЮАР обнаружен новый штамм COVID, который еще опаснее предыдущих.


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Источник: https://qz.com/2095162/southern-africas-covid-variant-sinks-europes-hospitality-stocks/
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