Какие монеты Украины можно продать в сотни раз дороже номинала (ФОТО)

Среди монет Украины, которые были введены в обращение, встречается множество редких и дорогих экземпляров. Во время изготовления первых украинских монет использовались разные штемпели, потому и появлялись редкие сочетания реверса и аверса. Об этом на своем сайте написал нумизмат Виталий Ткач.

Нумизмат показал монеты, которые можно продать в Украине в сотни раз дороже номинала - фото из открытых источников

Специалист привел перечень монет 1992 года, которые можно продать нумизматам в сотни раз дороже коллекционерам.

1 копейка 1992 года с округленным листом и крупными ягодами

Цена: 4000 — 7000 гривен

5 копеек 1992 года

Цена: 4000-6000 гривен

Ярко выраженной особенностью монеты является крупная насечка на гурте. Также ценной ее делает средний зуб трезубца с утолщением в верхней части, а также второе гроно в форме прямоугольного треугольника.

10 копеек 1992 года

Цена: 1200-1500 гривен

Особенности монеты: средний зуб трезубца с утолщением вверху, а также наличие шести ягод в гронах №3 и №6.

Более ценными являются 10 копеек 1992 года со вдавленным трезубцем. Их можно продать по цене от 10 000 до 14 000 гривен. Такая монета имеет выпуклый щит и вдавленный трезубец на нем.

25 копеек 1992 года

Цена: 3330 — 3600 гривен.

Эти 25 копеек также ценны благодаря выпуклому щиту со вдавленным трезубцем на нем.

50 копеек 1992 года

Цена: 900 -2000 гривен

Главные особенности монеты: гурт, имеющий восемь насечек, узкий средний зуб трезубца, а также промежутки между листьями и отростками в форме трапеции.

Ранее в материале портала "Комментарии" - Монету номиналом в одну гривну продали за 45 тысяч. Она особенна годом выпуска — 1992-м, поскольку до введения в обращения гривны оставалось еще четыре года.

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