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Монету номиналом в одну гривну продали за 45 тысяч: в чем ее особенность (ФОТО)

За лотом следило 137 человек, а ставки сделал 21 участник аукциона

сегодня, 18:13
Автор:

Елизавета Черных
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Монету номиналом в одну гривну, датированную 1992 годом, продали на специализированном аукционе Violity за более чем 45 тысяч гривен. 

Монету номиналом в одну гривну продали за 45 тысяч: в чем ее особенность (ФОТО)

Монету номиналом в одну гривну продали за 45 тысяч - фото из открытых источников

Особенностью монеты является как раз таки год, указанный на ней, поскольку до официального введения металлических гривен в оборот оставалось еще четыре года (гривна была введена в качестве денежной единицы 2 сентября 1996 года). 

Продавец отметил, что монета имеет разновидность 2ААг+, изготовлена из алюминия, а по фото можно заметить, что она имеет несколько дефектов в виде царапин и небольших повреждений. 

Всего за лотом следило 137 человек, а ставки сделал 21 участник аукциона. В итоге победила максимальная ставка — 45 679 гривен (практически 1650 долларов). 

Монету номиналом в одну гривну продали за 45 тысяч: в чем ее особенность (ФОТО) - фото 2

Отметим, что недавно на профильном онлайн-аукционе купили редкие 50 копеек 1992 года. Продавец оценил их в 7 тысяч гривен. Особенностью монеты является наличие выпуклого щита, а на нем – вдавленного трезубца. В целом, такие 50 копеек были изготовлены в качестве пробных монет, а среди нумизматов они носят название "англичанки", потому как были отчеканены английскими штемпелями. 

Стоит обратить внимание, что перед продажей или покупкой монеты, необходимо удостовериться в их ценности, определить подлинность и проконсультироваться о реальной стоимости. Это можно сделать на специальных форумах нумизматов. Зачастую ссылку на такие обсуждения крепят в комментариях к лоту. 

Ранее в материале портала "Комментарии" сообщалось, что украинец продал 5 копеек за 10 тысяч гривен. Главной отличительной чертой такой монеты является крупная насечка на гурте, которая была нанесена по ошибке. 


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Источник: https://violity.com/110289946-1-grivna-1992-2aag
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