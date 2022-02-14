Монету номиналом 50 копеек продали за 7 тысяч гривен: как отличить редкую (ФОТО)

Накануне на профильном онлайн-аукционе Violity были проданы редкие 50 копеек, датированные 1992 годом. Продавцу удалось выручить за особую монету 7000 гривен. Об этом на своем сайте написал нумизмат Виталий Ткач.

Монету номиналом 50 копеек продали за 7 тысяч гривен - фото из открытых источников

Специалист отмечает, что 50 копеек имели разновидность 4ААм по каталогу И. Коломийца. Особенностью монеты является выпуклый щит, а на нем — вдавленный трезубец. На профильном портале Monety сообщается, что такая мелочь может стоить от 2500 гривен.





Нумизмат обращает внимание, что на обыкновенных монетах щит и трезубец выполнены тонкими линиями.

50 копеек разновидности 4ААм были пробными, их чеканили английскими штемпелями при настройке станков. В кругах нумизматов такая монета имеет название "англичанка".

Виталий Ткач, со ссылкой на книгу Александра Люлько "ЛСЗ — первый монетный двор Украины" сообщает, что такие монеты должны были быть уничтожены, поскольку их дизайн не соответствовал задуманному. При этом на специализированных форумах эксперты отмечают, что такие 50 копеек неоднократно встречались в обращении.

Отмечается, что за прошедшие три года, 50 копеек, имеющие вдавленный трезубец продавали более двух десятков раз. Средняя цена такой монеты — 3200 гривен.

Напомним, что не так давно на электронном аукционе продали редкие 5 копеек 1992 года за 10 тысяч гривен. Дорогой монету делает крупная насечка на гурте, которая была нанесена по ошибке.

Ранее в материале портала "Комментарии" сообщалось, что монету номиналом в 25 копеек выставили на продажу за 14 тысяч гривен. Известно, что помимо прочего, монета отличается специфическим изображением двойки.

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