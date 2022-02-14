logo

BTC/USD

42183.59

ETH/USD

2864.33

LTC/USD

123.34

USD/UAH

28.75

EUR/UAH

32.50

RUB/UAH

0.39

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Бизнес финансы Монету номиналом 50 копеек продали за 7 тысяч гривен: как отличить редкую (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Монету номиналом 50 копеек продали за 7 тысяч гривен: как отличить редкую (ФОТО)

Особенностью монеты является выпуклый щит, а на нем - вдавленный трезубец

сегодня, 12:25
Автор:

Елизавета Черных
Поделитесь публикацией:

Накануне на профильном онлайн-аукционе Violity были проданы редкие 50 копеек, датированные 1992 годом. Продавцу удалось выручить за особую монету 7000 гривен. Об этом на своем сайте написал нумизмат Виталий Ткач. 

Монету номиналом 50 копеек продали за 7 тысяч гривен: как отличить редкую (ФОТО)

Монету номиналом 50 копеек продали за 7 тысяч гривен - фото из открытых источников

Специалист отмечает, что 50 копеек имели разновидность 4ААм по каталогу И. Коломийца. Особенностью монеты является выпуклый щит, а на нем — вдавленный трезубец. На профильном портале Monety сообщается, что такая мелочь может стоить от 2500 гривен. 

Монету номиналом 50 копеек продали за 7 тысяч гривен: как отличить редкую (ФОТО) - фото 2

Нумизмат обращает внимание, что на обыкновенных монетах щит и трезубец выполнены тонкими линиями. 

50 копеек разновидности 4ААм были пробными, их чеканили английскими штемпелями при настройке станков. В кругах нумизматов такая монета имеет название "англичанка". 

Виталий Ткач, со ссылкой на книгу Александра Люлько "ЛСЗ — первый монетный двор Украины" сообщает, что такие монеты должны были быть уничтожены, поскольку их дизайн не соответствовал задуманному. При этом на специализированных форумах эксперты отмечают, что такие 50 копеек неоднократно встречались в обращении. 

Отмечается, что за прошедшие три года, 50 копеек, имеющие вдавленный трезубец продавали более двух десятков раз. Средняя цена такой монеты — 3200 гривен. 

Напомним, что не так давно на электронном аукционе продали редкие 5 копеек 1992 года за 10 тысяч гривен. Дорогой монету делает крупная насечка на гурте, которая была нанесена по ошибке. 

Ранее в материале портала "Комментарии" сообщалось, что монету номиналом в 25 копеек выставили на продажу за 14 тысяч гривен. Известно, что помимо прочего, монета отличается специфическим изображением двойки. 


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://monety-yagidky.com.ua/news/monetu-50-kopiyok-1992-roku-prodali-za-3500-grn
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!