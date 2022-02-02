Монету номиналом 25 копеек оценили в 14 тысяч гривен: как отличить редкую (ФОТО)

На онлайн-аукционе Violity разместили объявление о продаже 25 копеек, датированных 1992 годом. Начальная цена монеты составляет 13 999 гривен (490 долларов).

Монету номиналом 25 копеек оценили в 14 тысяч гривен - фото из открытых источников

Известно, что копейка имеет разновидность 5.1ДАг, поэтому ее цена гораздо дороже номинала. На профильном портале Monety отмечается, что такой вариант монеты является очень редким, а на аукционах она практически не встречается. 25 копеек имеют вторую гроздь в форме тупоугольного треугольника, а гурт (ребра) монеты гладкий. Кроме того, такая монета отличается специфическим изображением двойки.

Продавец 25 копеек 1992 года отметил, что монета изготовлена из латуни, а также была в обиходе.

Еще одной редкой монетой, которую выставляли на продажу на специальном аукционе, являются 50 копеек 2003 года. Их продавали за 2900 гривен, поскольку такие копейки были отчеканены для годового набора, но в обиход не поступили.

Отметим, что часто нумизматы покупают не только редкие экземпляры монет, а также бракованные или пробные монеты. Специалисты рекомендуют обращать внимание на соотношение реверса к аверсу. Если одна сторона повернута, то такую монету выставляют на продажу дороже номинала. Так, одна гривна 2003 года с поворотом штемпеля на 180 градусов продавалась на онлайн-аукционе за 10 тысяч гривен.

Например, 50 копеек, имеющие монетный брак (перевернутый вверх ногами герб), оценили в 35 тысяч гривен.

Кроме того, дорого украинцы продают и памятные монеты, изготовленные к памятным датам или посвященные знаменитым личностям. Так, редкие 50 гривен изготовленные из серебра продавали за 45 тысяч гривен. Такую монеты выпустили к 30-летию Независимости Украины.

Ранее "Комментарии" писали, как будут выглядеть новые памятные монеты.

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