Монету номиналом в 50 копеек оценили в 35 тысяч гривен: в чем особенность (ФОТО)

На профильном онлайн-аукционе Violity разместили объявление о продаже 50 копеек, датированных 1992 годом, которые оценили в 35 тысяч гривен (1225 долларов). По словам продавца, они имеют монетный брак, в связи с чем продаются в тысячи раз дороже номинала.

Монету номиналом в 50 копеек оценили в 35 тысяч гривен - фото из открытых источников

Отмечается, что монета в идеальном состоянии, она изготовлена из латуни и не реставрировалась.

По словам автора объявления, особенностью 50 копеек является перевернутый вверх ногами герб на обратной стороне монеты.

Впрочем, обычно для того, чтобы продемонстрировать наличие брака на монете, нумизматы фотографируют их у зеркала. Однако автор данного объявления сделал обычный снимок.

Пока что никто не сделал ставок на электронном аукционе, но за лотом уже следят пару человек, которых могло заинтересовать данное предложение.

Отметим, что перед покупкой или продажей монет, необходимо удостовериться в их подлинность и узнать реальную стоимость. Сделать это можно на специальных форумах нумизматов. Следует отметить, что часто монеты изготавливаются специально для заработка на коллекционерах.

Напомним, что недавно на аукционе также продавались 50 копеек, датированные 2003 годом. Продавец оценил монету в 2900 гривен. Она особенна тем, что не поступала в обиход, а изготавливалась для годового набора.

Ранее издание "Комментарии" писало, что часто на аукционах появляются объявления о продаже памятных монет, выпуск которых приурочен к государственным праздникам. Например, монету номиналом в 50 гривен, которую выпустили специально к 30-й годовщине Независимости Украины продавали за 45 тысяч гривен.

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