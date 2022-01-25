За редкую монету в Украине можно выручить 45 тысяч гривен: в чем ее особенность (ФОТО)

На профильном электронном аукционе Voility выставили на продажу монету редкого номинала, которую оценили в 45 тысяч гривен (более 1600 долларов). Редкие 50 гривен изготовлены из серебра 999 пробы и выпущены к 30-летию Независимости Украины.

За редкую монету в Украине можно выручить 45 тысяч гривен - фото из открытых источников

Автор объявления отмечает, что вес монеты — 500 грамм, а диаметр — 85 мм. К тому же, тираж такой монеты достаточно ограниченный — всего 500 штук. Продавец добавил, что 50 гривен имеют банковское состояние, а их реставрация не проводилась.

По данным Нацбанка, 50-гривневую монету ввели в оборот 17 августа 2021 года. На ней изображен государственный герб, дуб, крона которого символизирует границы нашего государства, а также присутствует надпись "30 лет Независимости Украины".

Пока что никто не сделал ставок на аукционе, но за лотом уже следят шесть человек, которых могло заинтересовать данное предложение.

Отметим, что перед покупкой или продажей монет, необходимо удостовериться в их подлинности, узнать точную стоимость, а также редкость. Сделать это можно на специальных форумах нумизматов. Следует отметить, что некоторые из монет, продающихся в Сети, могли быть изготовлены специально для заработка на коллекционерах, и не имеют ничего общего с ценными копейками.

Напомним, что на аукционах также продаются и монеты, которые очень часто встречаются в обиходе. Например, металлическую гривну выставили на продажу за 10 тысяч гривен. Такая монета изготовлена в 2005 году и имеет монетный брак, который и делает ее дорогостоящей.

Также продаются и 50 копеек 2003 года, за которые можно выручить 2900 гривен. Такие монеты не поступали в обиход, а были изготовлены только для годового набора.

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