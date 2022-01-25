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За редкую монету в Украине можно выручить 45 тысяч гривен: в чем ее особенность (ФОТО)

Вес монеты - 500 грамм, а диаметр - 85 мм

сегодня, 18:26
Автор:

Елизавета Черных
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На профильном электронном аукционе Voility выставили на продажу монету редкого номинала, которую оценили в 45 тысяч гривен (более 1600 долларов). Редкие 50 гривен изготовлены из серебра 999 пробы и выпущены к 30-летию Независимости Украины. 

За редкую монету в Украине можно выручить 45 тысяч гривен: в чем ее особенность (ФОТО)

За редкую монету в Украине можно выручить 45 тысяч гривен - фото из открытых источников

Автор объявления отмечает, что вес монеты — 500 грамм, а диаметр — 85 мм. К тому же, тираж такой монеты достаточно ограниченный — всего 500 штук. Продавец добавил, что 50 гривен имеют банковское состояние, а их реставрация не проводилась. 

По данным Нацбанка, 50-гривневую монету ввели в оборот 17 августа 2021 года. На ней изображен государственный герб, дуб, крона которого символизирует границы нашего государства, а также присутствует надпись "30 лет Независимости Украины". 

За редкую монету в Украине можно выручить 45 тысяч гривен: в чем ее особенность (ФОТО) - фото 2
За редкую монету в Украине можно выручить 45 тысяч гривен: в чем ее особенность (ФОТО) - фото 3

Пока что никто не сделал ставок на аукционе, но за лотом уже следят шесть человек, которых могло заинтересовать данное предложение. 

Отметим, что перед покупкой или продажей монет, необходимо удостовериться в их подлинности, узнать точную стоимость, а также редкость. Сделать это можно на специальных форумах нумизматов. Следует отметить, что некоторые из монет, продающихся в Сети, могли быть изготовлены специально для заработка на коллекционерах, и не имеют ничего общего с ценными копейками. 

Напомним, что на аукционах также продаются и монеты, которые очень часто встречаются в обиходе. Например, металлическую гривну выставили на продажу за 10 тысяч гривен. Такая монета изготовлена в 2005 году и имеет монетный брак, который и делает ее дорогостоящей. 

Также продаются и 50 копеек 2003 года, за которые можно выручить 2900 гривен. Такие монеты не поступали в обиход, а были изготовлены только для годового набора. 


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Источник: https://violity.com/110031098-do-30-richchya-nezalezhnosti-ukrayini-50-griven-500-gram-2021
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